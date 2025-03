Skema, 5ème, et EDHEC, 6ème, au classement de l’Etudiant

Cette année, le classement de l’Etudiant consacré aux écoles de commerce françaises connaît certaines évolutions notables, notamment dans le Top 10 qui est chamboulé. Pour les Alpes-Maritimes, on retiendra que SKEMA gagne une place et se classe 5ème, tandis que l’EDHEC perd deux places et se retrouve en 6ème position. Dans ce Top 10 d'autre part, Grenoble EM fait une belle performance et gagne 4 places. L’école passe donc de 14ème à 10ème et se hisse ainsi dans le Top 10, tandis que l’IÉSEG perd 2 places et passe de la 7ème à la 9ème place.

Du changement aussi dans le Top 3. Emlyon business school gagne deux places et passe donc de 4ème à 2ème. De même, l’ESSEC gagne une place et arrive 2ème ex aequo. HEC, quant à lui, reste en tête.