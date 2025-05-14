SKEMA : son accréditation Equis renouvelée pour 5 ans !

Excellente nouvelle pour SKEMA Business School, la grande école de commerce née à Sophia Antipolis : l’EFMD (European Foundation for Management Development) lui a renouvelé l’accréditation Equis pour la durée maximale de cinq ans. Une distinction qui confirme sa position dans le cercle très fermé des grandes écoles de management multi-accréditées au niveau mondial. Dans son rapport, l’EFMD souligne l’alignement total de l’école avec les standards d’excellence du référentiel Equis. Elle met en avant un modèle de développement unique au monde, financièrement solide, en constante progression, et résolument tourné vers l’avenir.

Les points forts relevés par l'EFMD

Les auditeurs saluent notamment la clairvoyance stratégique de SKEMA, l’implication active de sa gouvernance, de ses comités consultatifs et de ses partenaires économiques. L’école est également reconnue pour son modèle "glocal", contraction de global et local, qui permet aux étudiants de vivre une expérience internationale enrichie, grâce à une offre de programmes cohérente, de haute qualité et adaptée aux réalités de chaque territoire. (Photo DR : le campus SKEMA de Sophia Antipolis).

Autres points forts relevés :

Le développement soutenu de l’innovation pédagogique, notamment dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ensemble des programmes ;

Un management de la recherche et de la faculté fondé sur la confiance, la collaboration et l’intelligence collective ;

Une dynamique scientifique de recherche en forte progression, avec des publications académiques et des outils de diffusion de la connaissance comme le site SKEMA Knowledge ou le Podcast Makes Sense ;

L’engagement crédible dans les transitions sociétales et environnementales ;

Une offre de formation continue pertinente, conçue en étroite collaboration avec les entreprises.

Une trajectoire confirmée vers l’excellence

Un renouvellement qui intervient à un moment clé

“Ce renouvellement intervient à un moment clé pour l’école, alors que nous finalisons notre prochain plan stratégique 2025-2030. Il vient conforter nos choix et nous encourage à poursuivre dans notre ambition d’excellence et de différenciation”, a réagi Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA.

SKEMA avait obtenu l’accréditation Equis pour la première fois en 2010, un an après la création de l’école. Renouvelée en 2015 puis 2020, cette nouvelle reconnaissance vient aujourd’hui récompenser 15 années de croissance et de transformation. Outre Equis, l’école est également accréditée AACSB et EFMD Accredited EMBA, trois distinctions qui lui permettent de figurer parmi les institutions dites multi-accréditées et les plus reconnues au niveau international.

Au plan national français, l’école est labellisée EESPIG. Elle est également certifiée Iso 9001 pour la qualité de son management et Iso 14001 pour son management environnemental. Elle détient en outre le label Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS) du CIRSES.