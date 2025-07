SKEMA accueillera la finance mondiale sur son campus parisien

Née et plus que jamais présente à Sophia Antipolis, SKEMA Business School, qui s’est illustrée récemment dans le domaine de la finance en décrochant la 2ème place dans le classement mondial 2025 des Masters en Finance du Financial Times, va accueillir la finance mondiale. La 52e édition de la conférence annuelle de l’European Finance Association (EFA), l’un des plus grands rendez-vous mondiaux de la recherche en finance, aura lieu sur son Campus du Grand Paris du 20 au 23 août. (Photo DR : Laurent-Emmanuel Calvet, professeur de finance à SKEMA, qui a orchestré le retour en France de ce grand événement).

Ce rendez-vous international marque aussi un retour attendu sur le territoire national. Près de trente ans après sa dernière édition hexagonale, l’EFA revient en France pour une édition exceptionnelle, orchestrée par Laurent-Emmanuel Calvet, professeur de finance à SKEMA et vice-président de l’EFA. Avec plus de 800 participants attendus, 2024 papiers soumis, 216 retenus et 72 sessions programmées, cette édition s’annonce d’ores et déjà comme un millésime record

C’est à un grand nom de la recherche que l’on doit l’organisation de cette édition 2025. Ingénieur de l’École Polytechnique et des Ponts ParisTech, docteur en économie de Yale, Laurent-Emmanuel Calvet a enseigné dans les plus grandes universités et business schools comme Harvard ou Imperial College avant de rejoindre SKEMA comme professeur de finance. Spécialiste de l’économétrie financière, de l’asset pricing et de la finance des ménages, il est membre fondateur du réseau CEPR Household Finance et affilié au Centre for Financial Studies de Francfort. Il est également membre du comité scientifique de l’European Stability Risk Board (ESRB), un organisme chargé d’assurer la surveillance du système financier dans l’Union Européenne.

Pour SKEMA, cette conférence s’inscrit dans une stratégie de rayonnement académique. “Ce congrès témoigne de l’attractivité de notre campus Grand Paris, mais aussi de l’engagement de notre école pour une science rigoureuse, connectée aux enjeux du monde économique”, souligne Alice Guilhon, directrice générale.