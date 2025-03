SKEMA Advisory : la recherche appliquée au service des entreprises et territoires

Un nouveau challenge pour Philippe Chéreau. Connu dans l’écosystème de l’innovation sophipolitain comme startupper et pour avoir dirigé pendant des années SKEMA Ventures, l’incubateur de la grande école de commerce, il a pris la direction de SKEMA Advisory. C’est une nouvelle entité, officiellement lancée au début de cette année par la grande école de commerce, qui focalise sur le conseil en management stratégique de l’innovation. Cela avec une ambition : faire bénéficier les entreprises et les collectivités des dernières recherches en management et apporter à leurs managers des méthodes et des outils au plus haut niveau scientifique pour le succès de leurs opérations. (Photo DR : Philippe Chéreau).

“Les grands établissements d’enseignement supérieur font des publications scientifiques souvent remarquables”, explique Philippe Chéreau. “Mais les seules personnes qui en ont l’usage sont celles qui lisent ces publications. Nous souhaitons aussi faire en sorte que ces méthodes et pratiques sorties des recherches puissent être transférées au plus grand nombre afin qu’elles aient un impact social. En quelque sorte, mettre la théorie en pratique, au bénéfice de tous.”

Quelques exemples pour fixer les idées. “Un territoire cherche à améliorer sa politique de développement durable”, poursuit Philippe Chéreau. “Nous avons les bons outils pour évaluer différents critères (comment celle-ci est perçue, ce qui est reproché ou attendu…), le tout afin de réaliser une feuille de route d’amélioration. Pour développer sa franchise, “Père et fils”, une startup fondée par des anciens étudiants de SKEMA, cherche une centaine de points de vente les mieux appropriés en fonction de plusieurs critères (concurrence, transport en commun, CA recherché…). Là aussi des travaux de recherche permettent de répondre scientifiquement à la question et trouver les meilleurs emplacements.”

“Nous ne proposons pas pour autant de solutions sur étagère. Nous adaptons les méthodes et solutions aux différents contextes : transformation stratégique d’une entreprise, performance durable, efficacité des filières d’un territoire, transformation des organisations avec l’IA, baromètres et indices au niveau d’un territoire... Pour les entreprises qui veulent monter des incubateurs nous apportons notre expérience en entrepreneuriat et intrapreneuriat. Nous avons aussi développé un indice de conflictualité inter-étatique pour évaluer le risque d’une entreprise à travailler dans tel ou tel pays…”

Une quinzaine d’enseignants-chercheurs participent ainsi à ce travail de recherche appliquée. Un travail qui ouvre un pont entre la recherche théorique de l’enseignement supérieur et les besoins concrets du monde de l’entreprise.