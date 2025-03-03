SKEMA Business School ouvre son dixième campus à Dubaï

SKEMA Business School a désormais un campus à Dubaï. Déjà présente sur cinq continents, l’école a célébré fin février sa dixième implantation internationale. Autour d’Alice Guilhon, directrice générale et présidente exécutive de SKEMA, la cérémonie inaugurale a rassemblé quelque 200 invités, parmi lesquels des membres du comité exécutif de l’école, les alumni établis aux Émirats, des représentants de l’ambassade de France, du monde de l'entreprise et des lycées français de la région. (Photo DR : lors de l’inauguration du nouveau campus de Dubaï en présence d’Alice Guilhon).

Depuis sa création, la business school née à Sophia Antipolis, a toujours misé sur une stratégie d'expansion mondiale. Après des installations en Chine (Suzhou, Nanjing), aux États-Unis (Raleigh), au Brésil (Belo Horizonte), au Canada (Montréal) et en Afrique du Sud (Stellenbosch), elle a choisi Dubaï pour étendre son influence dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) et au-delà, jusqu’à la région indopacifique. Quant à Dubaï, avec ce nouveau campus, il s’impose un peu plus comme un carrefour de l'enseignement supérieur mondial.

L'offre académique dispensée à Dubaï

Ville cosmopolite qui accueille 90 % d'expatriés issus de 140 nationalités et parmi eux 800 diplômés de SKEMA, Dubaï offre un environnement idéal pour le développement d'un campus tourné vers l’excellence académique et l’innovation. Le nouveau campus accueille déjà 140 étudiants de quatre programmes phares :

Le Programme Grande École,

Le Global BBA,

Le MSc International Business,

Le MSc Sustainable Finance & Fintech.

Dès septembre 2025, le MSc Global Luxury Management, déjà présent à Paris et à New York en coopération avec l’université NYU SPS, sera également déployé à Dubaï dans une nouvelle spécialisation “Retail Excellence & Client Relationship Management”. Par la suite, d'autres programmes emblématiques devraient rejoindre l'offre académique dispensée à Dubaï.

Un ancrage stratégique au sein du DIFC

Implanté au cœur du Dubai International Financial Centre (DIFC), centre financier de renom, le campus bénéficie d’une proximité avec les entreprises et institutions académiques de prestige. “L'esprit d'initiative et d'innovation de Dubaï se ressent partout et c'est ce qui en fait une ville pertinente pour l'expérience de nos étudiants”, a souligné Alice Guilhon lors de son discours inaugural. Fidèle à la stratégie qui guide le développement international de ses campus, SKEMA ambitionne d’accueillir à terme 1.500 étudiants locaux sur son campus dubaïote.

Tous les programmes délivrés sont déjà agréés par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique des Emirats arabes unis. La Knowledge & Human Development Authority (KHDA) qui représente l’autorité gouvernementale en charge de la qualité et du développement de l’enseignement supérieur privé à Dubaï a également garanti leur reconnaissance localement. Avec ce développement stratégique, SKEMA continue de renforcer son positionnement international et élargit l'offre qu'elle propose à ses étudiants d'une expérience immersive unique dans les écosystèmes économiques les plus dynamiques de la planète.