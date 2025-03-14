SKEMA Business School : une double nomination stratégique

Deux nominations stratégiques pour SKEMA. La Business School, née à Sophia Antipolis, annonce l'arrivée de Sophie Gay, nommée directrice de la Student Experience, intégrant le Comex et Sylvie Jean, nommée directrice du programme Grande École. Ces nominations s'inscrivent dans une dynamique d'innovation et d'excellence pour l’école, comme le souligne Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA. "Sophie Gay et Sylvie Jean ont une longue expérience des business schools dans lesquelles, à des postes à dimensions académiques et managériales variées, elles ont toujours su faire preuve d’innovation. Leur expertise et leur fine connaissance du secteur sont des atouts dans la poursuite du développement de SKEMA, qui dévoilera à la prochaine rentrée son nouveau plan stratégique 2025-2030." (Photo DR : Sophie Gay -à gauche- et Sylvie Jean).

Un retour marquant pour Sophie Gay

Ancienne directrice du Programme Grande École sur le campus parisien de SKEMA jusqu’en 2020 et ex-responsable du Knowledge Center, Sophie Gay fait son retour au sein de l'établissement. Forte d'une carrière riche et diversifiée, elle aura pour mission de développer la Student Experience.

Diplômée d’un MBA et d’un PhD en sciences de l’administration de l’Université Laval au Canada en 1996, elle débute sa carrière académique en tant que Maître de conférences à l’Université de Fribourg en Suisse avant d’intégrer le secteur bancaire entre 2001 et 2007, où elle occupe des postes de direction, notamment en tant que Responsable de la Gestion des Risques.

En 2007, elle revient dans l'enseignement supérieur et occupe successivement des postes d'enseignement et de management dans plusieurs business schools. Avant sa nomination chez SKEMA en février 2025, Sophie Gay était Directrice Adjointe des Programmes et de l’International à Neoma de 2020 à 2024.

Sylvie Jean, aux commandes du programme Grande École

Sylvie Jean, sous la houlette de Patrice Houdayer, directeur des Affaires Académiques et de l’International, prend les rênes du programme Grande École avec une mission centrale: accélérer la montée en puissance du programme phare de SKEMA alors que celui-ci est déjà solidement ancré à la 6ᵉ place du Sigem.

Avec un Doctorat en Sciences de Gestion en Marketing de l’université de Montpellier (IAE), Sylvie Jean a débuté sa carrière en 2000 à l'Edhec comme professeur de marketing, avant de rapidement diriger le programme Grande École (année de pré-master) et le Master of Science in Global Business. Elle prend ensuite la direction des Admissions et Concours.

Son parcours professionnel se poursuit dans plusieurs écoles de commerce : en 2017, elle rejoint Neoma, puis emlyon en 2020. Dans son dernier poste au sein de Kedge, de 2022 à 2024, elle dirigeait les Programmes, le Marketing et le Recrutement des étudiants.