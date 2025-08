SKEMA confirme sa place dans le Top 6 des meilleures écoles de management

Présente sur les 5 continents, SKEMA occupe de nouveau cette année et pour la 3e année consécutive la 6e place parmi les 27 Grandes Ecoles de management. C’est ce qu’ont montré les résultats du concours SIGEM.

Progression constante

Malgré une baisse globale des candidats préparationnaires cette année, la grande école de commerce historique de Sophia Antipolis demeure l’école préférée des étudiants de classes préparatoires par le nombre pour la 5e année consécutive.

Quant à la 6e place, elle confirme la tendance de fond observée depuis plusieurs années en termes de choix des préparationnaires. Sur les 11 dernières années, SKEMA a affiché une progression constante et gagné ainsi 7 places au SIGEM.

Enseignements, Recherche : des innovations à la rentrée

Dès septembre, les étudiants qui intègreront SKEMA vont voir la maquette pédagogique s’enrichir de nouveaux parcours et partenariats académiques en DD/RSE, Entrepreneuriat, Design, IA et géopolitique avec des institutions françaises et internationales d’excellence telles que Sorbonne Université, NYU SPS, UCLA et Polimi/Politecnico di Milano : parcours Business Environmental and Social Transformation, Entrepreneurship & Design For Sustainability, Product Management and UX Design, etc.

Ces spécialisations visent à renforcer par l’hybridation les connaissances mais aussi et surtout les compétences des étudiants.

Le parcours Geopolitics for Managers s’enrichit cette année d’un cours de géopolitique sur l’Asie grâce à un nouvel accord avec l’Asia Centre, Think Tank indépendant leader sur les questions géopolitiques, économiques et politiques relatives à l'Asie.

L’IA continue de se déployer dans les programmes de même qu’en recherche. Les chercheurs de SKEMA Center for Artificial Intelligence et ceux de Berkeley APEC Study Center vont explorer conjointement l’impact de l’IA sur les affaires, la société et les régulations.

Deux dimensions centrales : international et hybridation des compétences

“SKEMA est la preuve qu’il est possible d’intégrer le groupe leader du SIGEM et d’année en année nous progressons dans cette voie”, note Patrice Houdayer, directeur des programmes, de l’international et de la vie étudiante. “Notre ambition est de continuer d’aller de l’avant en développant nos parcours sur une approche sur mesure associant deux dimensions centrales : l’international et l’hybridation des compétences.”

Pour Denis Boissin, directeur du Programme Grande Ecole, “si les candidats positionnent l’école parmi les toutes premières françaises, c’est en raison de la capacité de SKEMA à placer les évolutions technologiques, géopolitiques et sociétales d’un monde en changement au cœur de son dispositif de formation post-prépa”.