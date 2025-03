SKEMA dans le Top 25 mondial des Classements 2024 de QS

Il n’y a pas que les écoles américaines pour former les meilleurs managers mondiaux. La France est aussi bien placée avec ses écoles de commerce comme en témoigne le classement QS 2024 (Quacquarelli Symonds). Publié aujourd’hui par l’analyste mondial des écoles de management et de l'enseignement supérieur, parmi 315 meilleurs MBA d’une cinquantaine de pays passés en revue, il a rertenu 76 mastères spécialisés français, dont 27 mastères en management, 15 mastères en finance, 15 mastères en marketing, 11 mastères en business analytics et 8 mastères en gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Si le Français au sommet reste HEC Paris, SKEMA Business School, l’école de commerce de Sophia Antipolis peut se targuer d’un bon classement : elle entre dans le TOP 25 mondial des Business Masters et dans le Top 20 européen pour trois de ses programmes internationaux :

Masters in Marketing- MSc International Marketing & Business Development. Sur 131 programmes évalués, QS place SKEMA au 12ème rang au niveau international et 11ème en Europe. Les atouts du programme selon QS sont les carrières des diplômés & rapport qualité/prix du programme (86% de jeunes professionnels bénéficient de hausses de salaires et d’évolutions de carrière) ; la diversité de la promotion et de la faculté avec un 4e rang mondial.

SKEMA confirme également la qualité de ses programmes en Finance et Business Analytics parmi plus de 200 écoles pour deux autres programmes :

Masters in Finance - MSc Financial Markets & Investments. SKEMA se classe à la 28ème position mondiale et la 21ème en Europe sur 202 programmes évalués. Elle se distingue principalement sur le retour sur investissement (11ème rang mondial avec 97% des diplômés satisfaits) ; la diversité de la promotion et de la Faculté (8e rang mondial).

Pour consulter les classements QS 2024