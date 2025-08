SKEMA : Dark Vador aurait-il pu invoquer la légitime défense ?

Dans la foulée de SKEMA Publika, un think tank "glocal" pour une nouvelle pensée internationale qui a démarré en début d’année dernière, la Business School de Sophia Antipolis lance son podcast de marque ”Makes Sense?” . L’objectif est le même : rendre encore plus accessibles le savoir et l’expertise scientifiques produits par ses communautés. Mais au-delà, SKEMA entend aussi au travers de ce nouveau podcast, engager de façon directe et enjouée les conversations entre le monde académique et le grand public : les étudiants, les professionnels en entreprise, sans oublier les simples curieux qui veulent apprendre.

Un grand saut dans la pop culture

“Makes Sense ?” se veut en effet singulier, pédagogique et dans l’air du temps. Il se démarque dans l’exploration des questions de société en faisant un grand saut dans la pop culture. Le nom ? Il s’entend comme “cela a du sens”, explique l’école, renvoyant clairement à la mission première de SKEMA : partager les connaissances. Il est aussi la contraction de la formule anglo-saxonne bien connue “Does it make sense ? (“est-ce que cela a du sens ?”), les experts notamment du monde académique étant les plus habilités à donner un éclairage scientifique fiable.

Le choix de la pop culture ? Parce qu’elle offre la possibilité de pouvoir illustrer très facilement un sujet a priori complexe. Du management au droit en passant par le marketing ou la finance, les professeurs et experts de la communauté SKEMA peuvent éclairer les enjeux de société à la lumière d’un élément de pop culture qui nous réunit tous : un film, un événement, une œuvre d’art, une tendance, un super-héros… ou un super-vilain.

Dark Vador pour éclairer le concept de légitime défense

Exemple avec le premier épisode : “Dark Vador et la légitime défense”. Déjà disponible sur l’ensemble des plateformes d’écoute de podcasts comme Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify…, il met à l’honneur l’expertise d’un professeur de droit de SKEMA de façon décalée avec des références à la pop culture intégrant bruitages, musique et extraits qui évoquent le film.

Sur un ton très décalé, ce premier épisode interroge : “Dark Vador aurait-il pu invoquer la légitime défense ?”. C’est évidemment LA question que personne ne s’est JAMAIS posée. Mais c’est l’occasion, en à peine 15 minutes, à travers une scène emblématique de Star Wars, d’éclairer au sabre laser le concept de légitime défense, qui soulève souvent de nombreux débats. Pour y répondre, le journaliste Kevin Erkeletyan, initiateur du podcast, se fait l’avocat du diable et interroge Olivier Lasmoles, professeur de droit à SKEMA, directeur du programme postbac ESDHEM et auteur du livre “Le Droit pénal fait son cinéma” (LexisNexis). Un second épisode sortira le mois prochain. Intitulé “Toy Story et les objets dont on n’arrive pas à se séparer” il interrogera Hélène Cherrier, professeur de marketing à SKEMA.

"Tisser des liens avec des publics qui ne nous connaissent pas forcément"

L’idée générale de “Makes Sense ?“ est bien de raconter des histoires sérieuses de façon décalée. Pour réaliser le projet, la direction Marketing & Communication de SKEMA et la direction de la Valorisation de la Recherche ont été accompagnées par l’agence de conception de podcasts Calliopé et par le journaliste Kevin Erkeletyan, chargé de la valorisation pédagogique des travaux de la Faculté au sein de l’école, il en sera l’un des présentateurs.

“En créant le podcast Makes Sense?, nous mobilisons la pop culture, miroir de notre société, pour engager la conversation avec des experts académiques et dialoguer sur des questions de société. Apporter des clés de lecture, faire débat, jeter un regard prospectif nous invitent à redécouvrir des œuvres qui marquent notre époque” précise Fabien Seraidarian, directeur de la Valorisation de la Recherche.

“Nous avons conçu Makes Sense? dans un double objectif : produire une information de qualité et tisser des liens avec des publics qui ne nous connaissent pas forcément. Le podcast est ainsi un nouveau levier au service de l’image et de la notoriété de SKEMA“ conclut Cédric Bédini, directeur Marketing & Communication.