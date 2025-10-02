SKEMA dévoile “UNVEIL”, son plan stratégique ambitieux pour 2025-2030

La rentrée 2025 marque une étape décisive pour SKEMA Business School dont l’un des campus historique est à Sophia Antipolis. Présente sur dix sites à travers sept pays, avec plus de 11.000 étudiants et 63.000 diplômés, l’école lance son plan stratégique 2025-2030 baptisé UNVEIL, son 4ème plan quinquennal depuis sa création. Ce nouveau projet, qui signifie “révélation”, incarne une ambition claire : révéler les talents et libérer le potentiel des nouvelles générations, tout en contribuant à transformer les organisations et les sociétés. (Photo DR : l'affiche d'UNVEIL).

UNVEIL se présente avant tout comme un plan de transformation

Depuis sa création en 2009, SKEMA a multiplié les initiatives audacieuses : fusion pionnière réussie, modèle multi-campus inédit, statut indépendant à but non lucratif, incubateur global pour startups, hybridation des programmes et création d’écoles thématiques. Cette dynamique a permis à l’école de se hisser cette année dans le haut du tableau des classements en France et à l’international, avec une solide 6e position dans le SIGEM et de s’imposer dans les classements nationaux et internationaux, avec notamment un Master en Finance classé n°2 mondial, un Executive MBA dans le Top 15, une percée notable à la 18e place du Programme Grande Ecole.

Pour Alice Guilhon, Directrice générale et Présidente exécutive de SKEMA, UNVEIL est avant tout un plan de transformation. ‘L’éducation doit aller bien au-delà de la transmission de connaissances. Nous voulons révéler les talents, libérer les potentiels et outiller nos communautés pour inventer des futurs durables”. Conçu avec l’ensemble des parties prenantes — étudiants, professeurs, alumni, entreprises et institutions — ce plan repose sur un modèle participatif et sur la création d’une nouvelle direction de la Stratégie et de l’Impact, confiée à Frédérique Vidal, ancienne ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les quatre piliers d'UNVEIL : SEEK, COMMIT, BUILD et GROW

UNVEIL se déploie autour de quatre piliers stratégiques interconnectés.

SEEK (Se définir, pour permettre à chacun de trouver sa meilleure place) vise à refonder les pédagogies à l’ère de l’intelligence artificielle, avec l’introduction de CV augmentés enrichis par l’IA et un référentiel interdisciplinaire pour répondre aux enjeux sociétaux.

vise à refonder les pédagogies à l’ère de l’intelligence artificielle, avec l’introduction de CV augmentés enrichis par l’IA et un référentiel interdisciplinaire pour répondre aux enjeux sociétaux. COMMIT (S’engager, pour des futurs durables et désirables) ouvre sur des actions concrètes de transition et de responsabilité sociétale, notamment via le programme “Move for Good” et l’accompagnement de 150 startups à impact d’ici 2030.

ouvre sur des actions concrètes de transition et de responsabilité sociétale, notamment via le programme “Move for Good” et l’accompagnement de 150 startups à impact d’ici 2030. BUILD Construire, pour une réussite collective) prévoit d’investir 150 M€ dans ses campus pour en faire des lieux exemplaires de vie, d’apprentissage et de travail, connectés à une plateforme globale intégrant l’IA.

prévoit d’investir 150 M€ dans ses campus pour en faire des lieux exemplaires de vie, d’apprentissage et de travail, connectés à une plateforme globale intégrant l’IA. GROW (Grandir, pour façonner l’avenir), le 4ème pilier, traduit l’ambition internationale de SKEMA avec l’ouverture de deux nouveaux campus en Inde et en Australie, ainsi que la création d’une School of Professional Studies destinée à répondre aux besoins des secteurs en mutation.

Des ambitions chiffrées

Les ambitions sont chiffrées : accueillir 16.000 étudiants en 2030 (contre 11.000 aujourd’hui), compter 250 professeurs permanents (contre 190), investir 180 M€ dans ses infrastructures et distribuer 10 M€ de bourses pour conjuguer excellence académique et ouverture sociale. Le budget global de l’école (180 M€ actuellement) atteindra 250 M€ à terme, confirmant la trajectoire de croissance de l’école et son rôle d’acteur majeur de l’enseignement supérieur mondial.

Apprendre à penser le monde autrement

Mais au-delà des chiffres, SKEMA entend incarner une vision humaniste et innovante de l’éducation. L’école mise sur une hybridation entre sciences humaines, sociales et sciences de la donnée, en s’appuyant sur ses centres d’innovation et ses 12 implantations internationales à horizon 2030. “Les entreprises recherchent aujourd’hui des talents hybrides, capables de combiner technologies, créativité et engagement sociétal”, souligne Alice Guilhon. “SKEMA prépare ses apprenants à penser le monde autrement et à agir avec lucidité et responsabilité.”

Avec UNVEIL, SKEMA confirme ainsi sa raison d’être : donner aux nouvelles générations le pouvoir de réinventer les organisations et les sociétés. Ce plan stratégique permet à l’école de s'inscrire parmi les institutions d’éducation les plus influentes au monde, et de positionner son réseau multi-campus comme une véritable plateforme mondiale d’innovation et de transformation.