SKEMA entre d’emblée dans le Top 15 des Executive MBA du Financial Times

SKEMA Business School intègre de façon notable le classement 2025 des 100 meilleurs Executive MBA que vient de publier le Financial Times. Classée 13ème à l'échelle mondiale pour son Global Executive MBA, SKEMA rejoint d'emblée le Top 15 aux côtés d'institutions prestigieuses telles que Yale, Wharton ou la London Business School. Sur le plan national, le programme occupe la 3ème place des grandes écoles françaises, se plaçant juste après ESCP Business School et Insead. ( Photo DR : le Campus Skema à Raleigh aux Etats-Unis).

Cette performance repose sur plusieurs facteurs clés. Le programme, selon FT, se distingue par l'excellence de son corps professoral, la qualité de ses recherches et une diversité internationale marquée, avec 85 % d'étudiants internationaux. Å cela s'ajoute une note globale de 9,50 en termes de satisfaction générale des diplômes, trois ans après leur sortie. Enfin, la stratégie pédagogique de SKEMA, centrée sur la formation de leaders conscients des enjeux sociétaux et environnementaux a été saluée, plaçant le programme au 8eme rang mondial pour l'enseignement de ces thématiques.

Pour Fabien Seraidarian, directeur du programme, “le Global EMBA de SKEMA n'est pas une simple série de cours, c'est un parcours unique et transformateur qui prépare ses participants à la complexité de notre monde et de ses organisations. Le programme leur offre l'opportunité de devenir des leaders éclairés. Il fait écho aux enjeux contemporains du monde des affaires et de la société, ainsi qu'aux questions des participants sur la manière de concilier leurs aspirations personnelles avec un avenir professionnel inspirant et porteur d'impact. Le classement du Financial Times reconnaît ce rôle pionnier du programme dans la préparation des décideurs pour un monde en transition”

Le programme de SKEMA offre d'autre part la possibilité d'étudier dans un environnement global, sur plusieurs continents où l'école est présente : Belo Horizonte (Brésil), Paris, Raleigh (Etats-Unis) et Suzhou (Chine). Les participants bénéficient d'enseignements qui relient Ies pratiques mondiales et locales, la technologie et le partage d'expérience.