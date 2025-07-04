SKEMA à fond dans le Développement Durable et la Responsabilité Sociétale

SKEMA Business School vient d’obtenir le renouvellement de son label DD&RS (Développement Durable et Responsabilité Sociétale) pour la durée maximum de quatre ans. Cette reconnaissance vient confirmer la maturité et la solidité de sa stratégie en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Le jury a noté la conformité de SKEMA aux cinq axes de performance du référentiel national : stratégie et gouvernance, enseignement et formation, recherche et innovation, gestion environnementale et politique sociale. Il a notamment distingué le SKEMA Centre for Sustainability Studies comme réalisation exemplaire, soulignant sa contribution à la recherche sur la diversité, l’inclusion et la justice sociale qui sont des thématiques désormais centrales dans les actions de l’école.

Le renouvellement de ce label a pu prendre appui sur le Schéma Directeur DD&RS 2024-2030 de l’Ecole. En cohérence avec son Plan Transitions 3D (Diversité, Décarbonation, Digital & Data for Good) il conforte le rôle moteur de l’école dans l’enseignement supérieur sur les enjeux de développement durable. Adopté à l’échelle de tous les campus, il fixe des objectifs concrets à atteindre d’ici 2030 en terme de formation aux enjeux bas carbone, numérique responsable et diversité ainsi que sur la réduction des émissions carbone des campus et sur une part portée à 50% des publications académiques en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).