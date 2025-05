SKEMA va former les nouveaux talents du luxe avec LVMH

Le monde du luxe allié à celui de l’enseignement supérieur pour former les futurs experts du secteur : c’est ce que représente le partenariat d’exception signé entre SKEMA Business School et LVMH. Cet accord, signé par Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA, et Pierre-Julien Bousquet, Global VP Talent Engagement du groupe LVMH, relie le géant mondial du luxe à l’école à travers le programme MSc in Global Luxury Management et le nouveau parcours "Retail Excellence & Relationship Management" à Dubaï, nouvel épicentre de la formation d’excellence en management du luxe. (Photo DR : des étudiants sur le nouveau campus de SKEMA à Dubaï)

Un programme d’excellence, deux parcours

Le MSc in Global Luxury Management, proposé par SKEMA, se décline désormais en deux parcours spécialisés. Le premier, “The Retail Excellence – Client Relationship Management” est entièrement basé à Dubaï. Nouveau parcours élaboré en coopération avec LVMH, il offre une immersion unique au sein d’un des centres majeurs du retail de luxe, avec un accent sur la gestion de la relation client et l’exploitation de la donnée par l’intelligence artificielle.

Second parcours, “The Luxury Digital Marketing & Strategy “ est dispensé depuis 2021 en partenariat avec New-York University School of Professional Studies (NYU SPS) pour le premier semestre, suivi d’un second semestre à SKEMA Business School à Paris. Ce parcours permet aux étudiants d’obtenir le Graduate Certificate in luxury digital marketing & strategy de NYU SPS en plus du diplôme de SKEMA.

SKEMA et LVMH dans un partenariat stratégique

Conçu pour répondre aux exigences du secteur du luxe, le programme “Retail Excellence - Client Relationship Management” d’un an entièrement en anglais combine théorie et immersion sur le terrain. Il sera dispensé dès la rentrée 2025 sur le nouveau campus de SKEMA à Dubaï. LVMH, acteur mondial incontournable du luxe, s’impliquera activement dans la formation des étudiants en animant des cours et des séances en masterclass sur plusieurs thématiques clés comme E-commerce et retail, performance des ventes, Intelligence Artificielle appliquée à l’expérience en boutique…

Les étudiants bénéficieront d’une immersion unique grâce à des témoignages de professionnels du secteur qui assureront une partie des enseignements des tables rondes et des visites de boutiques emblématiques du groupe LVMH à Dubaï. En complément des enseignements de SKEMA, les étudiants auront ainsi accès à un programme de formation, dispensé par LVMH. À l’issue de celui-ci, le certificat "Retail Excellence & Client Relationship Management" délivré par LVMH viendra renforcer leur diplôme.

La formation se déroulera en trois phases. Un : premier semestre d’apprentissage intensif à Dubaï, enrichi par LVMH. Deux : second semestre consacré aux enseignements académiques de SKEMA. Trois : stage de 4 à 8 mois, permettant une immersion directe dans l’univers du luxe. Ce partenariat, conclu pour une durée initiale de trois ans (2025-2028), témoigne de la volonté des deux acteurs de bâtir un véritable vivier de talents pour le secteur du luxe.

Dubaï, le terrain idéal pour anticiper les tendances



"Dubaï représente un terrain idéal pour anticiper les tendances et répondre aux exigences d’un marché en pleine croissance. Dans ce contexte, SKEMA et LVMH créent un programme novateur qui fera émerger les véritables experts du management de la relation client et du retail, un domaine en forte demande”, expliquent conjointement Alice Guilhon et Emmanuelle Rigaud, Directrice du Programme MSc in Global Luxury Management. “Nous répondons aux défis stratégiques de demain et aux besoins immédiats des acteurs du luxe en dotant les étudiants des compétences essentielles pour exceller dans cet univers d’exception”.

“Avec SKEMA, LVMH réaffirme son engagement à façonner les talents de demain en s’impliquant dans une formation d’excellence, en phase avec les évolutions du secteur du luxe. Ce partenariat stratégique illustre notre volonté d’accompagner les nouvelles générations dans leur développement professionnel et de leur transmettre les savoir-faire uniques qui font la force de notre Maison”, indique de son côté Pierre-Julien Bousquet.