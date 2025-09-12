SKEMA : un hackathon de rentrée pour découvrir sa “raison d’être”

Identifiez votre raison d’être et posez les premières pierres de votre projet académique, professionnel et personnel : c’est le thème de l’”Hackathon Purpose” (raison d’être), un défi inédit que SKEMA Business School a organisé cette semaine, de lundi jusqu’à ce vendredi soir 12 septembre, sur ses campus français (Sophia Antipolis, Lille et Paris) à l’intention des nouveaux entrants de première année du Programme Grande École. (Photo DR).

Inventer une application innovante pour l'introspection des étudiants

Organisé en multiplex sur les trois campus, ce hackathon de rentrée ambitionne de replacer l’étudiant au cœur du projet pédagogique de l’école, en l’accompagnant dès son arrivée dans une démarche d’introspection et d’innovation. Durant la semaine, plus de 700 étudiants de L3 ont alterné ateliers d’introspection, sessions de co-création, formations à l’intelligence artificielle générative et défis collaboratifs. Encadrés par des équipes de coaching, ils ont pour mission de concevoir une application innovante destinée à accompagner l’introspection des futurs étudiants.

L’équipe lauréate, sélectionnée par un jury d’experts issus de divers horizons verra son application développée et intégrée dans l’expérience étudiante de SKEMA. Mais au-delà de son aspect créatif, ce Hackathon fait écho au CV projectif, un exercice phare de l’entretien d’admission au Programme Grande École de SKEMA. Lors de cette épreuve, les candidats imaginent leur parcours idéal à 10 ans et exposent leurs aspirations personnelles et professionnelles. Le Hackathon prolonge cette démarche : il invite les étudiants admis à confronter leur projet aux outils d’introspection, à l’intelligence collective et aux innovations technologiques afin de donner corps à leurs ambitions.

Un moment fondateur

“Dans un contexte où un quart de la jeunesse française est aujourd’hui considérée en dépression, nous souhaitons aider chaque étudiant à identifier ses talents, à mieux comprendre ses propres ressources intérieures et à aligner ses ambitions académiques et professionnelles avec ce qui le motive profondément”, explique Marine Hadengue, professeur de management et coordinatrice de l’opération. “Ce hackathon n’est pas seulement une semaine d’exercices collectifs d’innovation : c’est un moment fondateur qui offre à chacun de nos étudiants l’opportunité de se découvrir, de construire des repères solides pour ensuite optimiser ses apprentissages à SKEMA et mieux relever les défis du monde de demain”.

Pour enrichir l’expérience, SKEMA s’appuie sur son partenaire bluenove, spécialiste de l’analyse de données et de l’animation communautaire, qui met à disposition des participants des outils numériques de pointe : intelligence artificielle générative, plateformes collaboratives et applications de prototypage.

Une formation à la pensée critique avec Cogito

SKEMA innove aussi pour cette rentrée, en nouant un partenariat pédagogique avec Cogito pour son Programme Grande École afin de former ses étudiants à la pensée critique. Essentiel face au déferlement de l'IA. Cette rentrée marque une première en école de management : tous les étudiants de L3 du Programme Grande École de SKEMA suivront le parcours Esprit critique Initial de Cogito. Cette formation de 20 heures dédiée à l’esprit critique a été entièrement conçue par l’équipe de chercheurs et pédagogues de Cogito sous la direction d’Elsa Grimberg, en partenariat avec L’Esprit Critique, la chaîne d’Alexis Bellas sur les réseaux sociaux qui totalise 2 millions d’abonnés.

Alliant la rigueur universitaire et la vulgarisation de qualité, Cogito propose une formation intellectuelle progressive et un entraînement pratique fondé sur une variété d’exemples concrets. “Penser juste n’est pas une intuition, c’est un talent exigeant qui s’entraîne. Notre ambition est de former des étudiants capables de transformer l’incertitude en décisions éclairées” souligne Sylvie Jean, directrice du Programme Grande École. Avec ce dispositif, SKEMA affirme une ambition : préparer ses étudiants à naviguer dans un monde complexe, incertain et saturé d’informations, en leur donnant les outils pour analyser, débattre et décider avec méthode et éthique.