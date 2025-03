SKEMA : l’accréditation AACSB renouvelée pour 5 ans

Organisme américain d'accréditation mondial pour les écoles de management qui fait référence, AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) a renouvelé l’accréditation de SKEMA Business School pour la durée maximale possible de 5 ans, confirmant ainsi son statut au sein des grandes écoles de management multi-accréditées. En plus de l’AACSB, la grande école de commerce détient les accréditations “Equis” et “EFMD Accredited”.

Ce renouvellement fait suite à celui de 2019 après que SKEMA ait obtenu l’accréditation AACSB pour la première fois en 2014, 5 ans après la création de l’école. Les auditeurs ont salué en particulier le caractère unique de l'école avec ses 9 sites dans le monde et ses grands objectifs stratégiques d’institution “glocalisé”, le large ensemble de programmes, la motivation des équipes, le dynamisme et la qualité de la recherche et le développement de l’Executive Education (Women & Leadership, l’IA et les ESG). ”Le renouvellement de l’accréditation AACSB conforte les choix stratégiques de l’école et nous encourage fortement à poursuivre sur la voie de l’excellence et de la différenciation” a salué Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA.