SKEMA lance un Bachelor pour les professionnels de la transition énergétique

Un bachelor “Management et sciences de l’ingénieur” pour former les futurs professionnels de la transition énergétique : c’est ce que lance SKEMA en partenariat avec l’ITEEM (école interne de Centrale Lille). Ce programme bachelor dispensé 100% en anglais, d’ores et déjà disponible sur Parcoursup, ouvrira à la rentrée de septembre 2024. Conçu et piloté par deux grandes écoles de management et d’ingénieur historiquement partenaires, il a pour ambition de doter ses diplômés des compétences attendues pour conduire des projets technologiques à dimension internationale répondant aux nouveaux besoins de l’industrie tout en préservant l’environnement et les ressources disponibles.

Maîtrise technique et compétences managériales

L’objectif du bachelor est de former de futurs professionnels ayant à la fois une maîtrise technique et de solides compétences managériales à même d’exercer des métiers comme middle manager à double compétence, responsable opérationnel, responsable logistique ou production dans un contexte résolument international. Le Bachelor ITEEM-SKEMA en 4 ans délivre un diplôme de grade de licence. Il est doublement accrédité par la Commission des Titres de l’Ingénieur (CTI) et la Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG).

Les années 1,2 et 4 se déroulent sur le campus de l’ITEEM à Villeneuve d’Ascq. L’année 3 s’effectue obligatoirement à l’international : au premier semestre, les étudiants suivent des cours sur l’un des campus de SKEMA au choix (Etats-Unis, Brésil, Chine) ; au second semestre, ils effectuent un stage en entreprise à l’international. Au cours de ce cursus les futurs diplômés passent minimum 12 mois à l’international et effectuent 2 stages de 6 mois en entreprise.

Quatre années d’études en France et à l’international

Dispensé entièrement en anglais, le programme bachelor en Management et sciences de l’ingénieur mêle compétences managériales, scientifiques et techniques centrées sur la transformation numérique et la transition énergétique. A chaque année d’étude, un équilibre entre formation scientifique et en management est proposé aux étudiants. La première année se focalise sur l’acquisition de bases scientifiques, de compétences en numérique et énergies renouvelables et la découverte de l’environnement professionnel, du monde de l’entreprise et des fondamentaux du management et de la RSE, avec des projets pour s’organiser et se connaître.

La 2e année met l’accent sur le perfectionnement des compétences acquises en première année, les sciences et le traitement des données ainsi que l’adaptation au monde professionnel, la gestion de projet, le développement de soft skills et le management dans l’innovation technologique. C’est en 3e année, obligatoirement internationale, que les étudiants se familiarisent avec le traitement des données et les notions obligatoires en intelligence artificielle ainsi que l’introduction à la transition écologique.

La 4e et dernière année se concentre sur les outils avancés de la transition énergétique et les processus en gestion de projets technologiques (optimisation, reporting…). Elle se termine par un stage en entreprise, en France ou à l’international, donnant lieu à la soutenance d’un mémoire de fin d’études, l’objectif étant de mettre en pratique les connaissances fondamentales acquises au cours des quatre années.

Deux voies d’admission

Deux voies d’admission sont proposées aux candidats :

Pour les titulaires d’un baccalauréat français : les candidatures se font sur Parcoursup selon le calendrier de la plateforme ministérielle. La sélection comprend l’étude du dossier scolaire et un concours comprenant deux épreuves écrites (épreuves écrites en mathématiques d’1h30 et en anglais de 30 min) à passer en distanciel sur TestWe. Les candidats admissibles se présentent ensuite pour un entretien de motivation de 20 min en anglais, organisé en visio. Les candidats retenus recevront une proposition d’admission sur Parcoursup le 30 mai 2024.

Pour les titulaires d’un baccalauréat international ou équivalent, les admissions se font sur le site de SKEMA : www.skema-bs.fr. Les candidats passent un concours spécifique avec le même type d’épreuves que pour la voie française.

Pour la première rentrée 2024-2025, 32 places sont ouvertes, avec un objectif d’au moins 20% d’élèves internationaux. Les droits de scolarité par année s’élèvent à 14.000€.