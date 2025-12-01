SKEMA : une montée historique dans le classement du Financial Times

Une montée historique dans les classements internationaux pour SKEMA business School. Pour la première fois de son histoire, la grande école de commerce née à Sophia Antipolis se positionne dans le TOP 20 du classement 2025 du Financial Times des 100 meilleures business schools européennes. Dans ce classement de référence, dévoilé ce matin lundi 1er décembre, SKEMA s’est hissée à la 16ème place. Avec une avancée de 10 places par rapport à 2024 et de 55 rangs par rapport à 2023, elle enregistre non seulement la plus forte progression de ce TOP 20 cette année, mais aussi la plus forte hausse parmi toutes les institutions au cours des deux dernières années. (Photo DR).

Cette performance est associée à l’excellence de ses programmes. La dynamique repose en effet sur les résultats obtenus par les programmes phares de SKEMA dans les classements du Financial Times publiés au cours de l’année :

Global Executive MBA : 2ᵉ place européenne

Programme Grande Ecole / Master in Management : 15ᵉ place en Europe

Executive Education, programmes sur mesure (“custom”) : 16ᵉ place européenne

Executive Education, programmes (« open ») : 31e place en Europe

Le classement des business schools européennes du Financial Times est une synthèse de cinq classements internationaux : MBA (25 %), Executive MBA (25 %), Master in Management (25 %), programmes Executive Education (“open” : 12,5 % et “custom” : 12,5 %).

Pour Alice Guilhon, directrice générale, ce résultat représente aussi un tournant décisif pour SKEMA Business School. “Il s’agit à la fois de la meilleure performance de SKEMA depuis sa création et de la plus forte progression parmi toutes les écoles au cours des deux dernières années. Cette entrée dans le TOP 20 européen du Financial Times vient récompenser notre modèle multi-campus et notre stratégie d’hybridation des compétences. Il souligne également l’engagement quotidien de nos équipes, de nos professeurs, de nos étudiants et de nos diplômés".