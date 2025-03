SKEMA nomme Christophe Germain vice-dean en charge de ses quatre nouvelles écoles

SKEMA Business School étoffe sa gouvernance. L'école vient d’annoncer l’arrivée lundi 2 octobre de Christophe Germain, jusqu’alors Directeur Général d’Audencia, en tant que Vice-Dean en charge des nouvelles écoles d’IA, de droit, de géopolitique et de design et de Conseiller spécial auprès d’Alice Guilhon, la Directrice Générale. Membre du Comité exécutif de SKEMA, son poste est rattaché à la Direction des Programmes, de l’International et de la Vie étudiante, pilotée par Patrice Houdayer. (Photo DR : Christophe Germain).

Avec l’arrivée de Christophe Germain, SKEMA entend renforcer le développement des quatre nouvelles écoles inscrites à son plan stratégique 2020-2025. Christophe Germain aura pour mission d’assurer leur développement à tout niveau et d’organiser les fertilisations avec les programmes historiques de la Business School. Par ailleurs, dans ses attributions de Conseiller spécial auprès de la Direction Générale, il contribuera au développement des implantations internationales de SKEMA actuelles et à venir.

Avant de rejoindre SKEMA, Christophe Germain occupait depuis 2018 et jusqu’en juillet 2023 le poste de Directeur Général d’Audencia Business School. Après avoir obtenu un doctorat en finance à l’Université Montesquieu Bordeaux IV, il avait rejoint Audencia en 2001 en tant que Professeur. Il a assumé ensuite plusieurs fonctions managériales de 2001 à 2015 (Directeur Adjoint Programme Grande Ecole, Directeur Académique, Directeur Général Adjoint). En 2016, il a pris la direction générale de la filiale Shenzhen Audencia Business School en Chine puis a été nommé directeur général du groupe Audencia en 2018.

Par ailleurs, de novembre 2019 à juillet 2023, Christophe Germain a été Vice-Président du Chapitre des Ecoles de Management de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) puis par suite de la Conférence des Directeurs et Directrices d’Ecoles Françaises de Management (CDEFM) dès sa création en 2021, aux côtés d’Alice Guilhon. Il a été par ailleurs membre de l’International Advisory Board de la School of Management de Bradford University et de l’International Advisory Board de Southwestern University of Finance and Economics de Chengdu University.

Compte tenu de son expertise et de ses recherches sur le business model des clubs de football, il siège au sein du Board de la Football Business Academy. Enfin, il est membre de l’European Advisory Council (EAC) de l’AACSB depuis juillet 2023.