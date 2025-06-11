SKEMA nomme Frédérique Vidal, une ancienne ministre, pour piloter sa stratégie

Ancienne présidente de l’université de Nice Sophia Antipolis (2012-2017), ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de 2017 à 2022, Frédérique Vidal est la nouvelle directrice de la stratégie et de l’impact scientifique de SKEMA Business School. Elle a pris ses fonctions le 1er juin et intègre à ce titre son comité exécutif. Elle avait déjà commencé à travailler avec l’école de commerce née à Sophia Antipolis en prenant la direction, à titre bénévole, du Think Tank SKEMA Publika.

Elaborer une vision à long terme de l’école

A la tête de cette direction de la stratégie, Frédérique Vidal contribuera à l’élaboration de la vision à long terme de l’école, en lien avec la direction générale et les parties prenantes (gouvernance, enseignants-chercheurs, partenaires). Cette mission implique une analyse fine du positionnement de SKEMA dans un environnement concurrentiel global, l’identification des axes de différenciation (internationalisation, hybridation, IA, transitions écologiques et sociales…) ainsi que le suivi rigoureux de l’exécution du plan stratégique à court, moyen et long terme.

Frédérique Vidal soutiendra l’ensemble des différentes directions de l’école dans l’alignement de leurs plans d’action avec la stratégie globale. En parallèle, elle poursuit ses activités d’Impact Scientifique au sein du Think Tank SKEMA Publika. Dans ce cadre, elle contribuera à renforcer l’influence de l’école en articulant expertise académique, production intellectuelle et engagement sociétal au service des décideurs publics et privés. Elle pilotera une stratégie d’impact destinée à valoriser la recherche, nourrir le débat public et affirmer le rôle de SKEMA comme acteur de référence dans les grandes transformations économiques, sociales et environnementales.

Une expérience à la croisée des mondes académique et institutionnel

Personnalité académique et institutionnelle engagée, elle apporte ainsi une double expertise du monde académique et des politiques publiques. Professeure des universités en biologie moléculaire, elle est depuis 2022 conseillère auprès de l’European Foundation for Management Development (EFMD). Elle est également présidente de la Fondation Abeille Assurances depuis 2025.

À l’issue de ses fonctions ministérielles, elle avait déjà exprimé le souhait de rejoindre SKEMA. Mais la HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique) avait alors estimé que cette prise de fonction n’était pas possible dans un délai de 3 ans. L’avis d’incompatibilité s’appuyait sur le fait que durant son mandat, son ministère, le MESRI, avait été amené à produire des actes réglementaires et financiers concernant les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG), parmi lesquels figurait SKEMA. Le délai de trois ans étant passé, son souhait de rejoindre une école avec laquelle elle avait collaboré sur le territoire de la Côte d’Azur en tant que Présidente d’université, peut donc aujourd’hui se réaliser.

“Son expérience unique, à la croisée des mondes académique et institutionnel est un atout de premier plan pour SKEMA” a salué Alice Guilhon, directrice générale. “Dans un environnement en perpétuelle évolution, la définition d’une stratégie agile est plus que jamais essentielle. La nomination de Frédérique Vidal va nous permettre de franchir une nouvelle étape dans le pilotage de notre développement global.”