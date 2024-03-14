SKEMA ouvre à Dubaï en septembre mais renonce à Los Angeles

Il n’y aura pas de “SKEMA Business School L.A.” L’école, née à Sophia Antipolis, avait cherché en septembre dernier à ouvrir un seconde chapitre dans son aventure américaine et était entrée en négociation exclusive avec le Fashion Institute of Design and Merchandising à Los Angeles aux Etats-Unis. C'est une école de référence qui forme aux métiers de la création et du design, de la mode, du textile et de la beauté. Mais au cours de la période légale d’analyse des informations fournies par FIDM et de décision sur la poursuite de la transaction, SKEMA a fait le choix de ne pas procéder à l’acquisition car plusieurs conditions matérielles n’ont pas été remplies. (Photo DR : Dubaï International Financial Centre, le Hub financier de Dubaï où le nouveau campus de SKEMA est localisé).

Au cœur du Hub financier de Dubaï

S’il n’y a pas de lien avec l’abandon du rachat de FIDM, SKEMA n’en continue pas moins son développement international par une autre opération. L'école travaillait sur l’ouverture, en septembre 2024, d’une nouvelle implantation dans la première ville des Emirats Arabes Unis : Dubaï. Localisation stratégique et cosmopolite qui rayonne entre l'Occident, le monde Arabe et l'Asie, Dubaï est devenue un pôle d'affaires incontournable au plan mondial. Un projet qui s’est concrétisé, le gouvernement de Dubaï cherchant à s’entourer des meilleurs établissements internationaux, dont SKEMA, pour l’accompagner dans la formation et les transitions du futur (smart cities et transformation numérique notamment).

Après la Chine (Suzhou et Nanjing), les Etats-Unis (Raleigh), le Brésil (Belo Horizonte), l’Afrique du Sud (Stellenbosch) et le Canada (Montréal), cette nouvelle implantation vient renforcer l’offre globale de SKEMA et son influence dans une région en croissance. Ville monde, Dubaï enrichira l’expérience internationale et multiculturelle des étudiants, qu’ils soient français, internationaux (plus de 130 nationalités d’étudiants se côtoient sur les campus de SKEMA) ou bien encore natifs des pays dans lesquels l’école s’installe.

Ouverture aux étudiants dès la rentrée 2024

Implantée au cœur de Dubaï International Financial Centre (DIFC), hub financier international en pointe aux carrefours du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud, SKEMA y développera ses activités en formation initiale et Executive. Dès septembre 2024, l'école proposera à Dubaï quatre programmes : le Global BBA, le Programme Grande Ecole, le MSc in International Business et le MSc in Sustainable Finance and Fintech. Ce portefeuille de programmes sera très rapidement complété par d’autres programmes de niveau Master.

Grâce à un accord stratégique avec DIFC Academy et le University Leadership Council, SKEMA a le privilège de pouvoir s’établir dans un écosystème dynamique et porteur en termes d’innovation : DIFC est le poumon économique de Dubaï et accueille plus de 36 000 professionnels dans plus de 4 300 entreprises.

“Nous avons trouvé à Dubaï l’esprit d’innovation et d’excellence qui nous guide dans le choix de chacune de nos implantations. Notre campus à Dubaï va devenir le point de convergence des étudiants du monde entier et plus particulièrement ceux du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’espace indopacifique. A terme, ce campus aura pour vocation d’accueillir 2.000 étudiants” explique Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA, qui poursuit ainsi son maillage planétaire.