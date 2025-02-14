SKEMA parmi les meilleures écoles mondiales pour le commerce international

SKEMA distinguée par QS parmi les meilleures institutions mondiales pour le commerce international. Classement de référence, le QS International Trade Rankings qui vient d’être publié a mis en lumière les institutions les plus performantes dans le monde, dont SKEMA Business School. Avec son programme Global Executive MBA (GEMBA), elle se distingue par une 14ème place mondiale parmi les 30 institutions sélectionnées, dont 14 situées en Europe. Parmi les cinq institutions françaises présentes dans ce classement, SKEMA se hisse même à la 2e place nationale.

Avec ses autres campus, l’école, installée à Sophia Antipolis, se distingue particulièrement sur le critère du contenu des programmes avec la note maximale de 100/100, se classant ainsi au premier rang mondial. Cette distinction met en valeur la qualité de l'enseignement dispensé par SKEMA, qui couvre les six piliers fondamentaux du commerce transfrontalier : commerce, politique commerciale, logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement, finance et comptabilité commerciale, leadership et compétences interpersonnelles, ainsi que les compétences futures. Ces éléments garantissent aux étudiants une formation alignée sur les attentes des employeurs du secteur.

SKEMA excelle également en matière d'employabilité, se positionnant à la 6e place mondiale sur le critère du taux d'emploi des diplômés et des objectifs professionnels. “Ce résultat démontre la pertinence de la stratégie glocale de SKEMA Business School, qui vise à permettre à nos étudiants de comprendre les contextes locaux et régionaux à partir de nos 10 sites à travers le monde”, commente Patrice Houdayer, Executive Vice President, Global Academic Affairs de SKEMA.