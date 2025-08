SKEMA partenaire de Berkeley pour la recherche sur les impacts de l’IA

Déjà très active dans la recherche en IA et particulièrement présente dans l’écosystème sophipolitain de l’Intelligence Artificielle, SKEMA va s’engager un peu plus dans la recherche sur l’IA. L’école, dont le campus historique se trouve dans la technopole, vient d’annoncer des coopérations croisées entre les centres de recherche SKEMA Center for Artificial Intelligence piloté par le Professeur Margherita Pagani et Berkeley APEC Study Center dirigé par le Professeur Vinod Aggarval. (Photo DR : le Professeur Margherita Pagani).

Approfondir la compréhension des impacts de l'IA

"Cet accord unique et prometteur ouvre la voie à une exploration approfondie de l'impact de l'IA sur les affaires, la société et les régulations, tout en enrichissant le discours académique grâce à une approche interdisciplinaire et surtout transverse," explique l’école. Le protocole d’accord a été signé pour cinq ans renouvelables. Il ouvre la porte à une myriade d'activités conjointes telles que des échanges de professeurs, de chercheurs et postdocs, d’étudiants et de diplômés et la participation à des séminaires universitaires en France et aux Etats-Unis. A l'occasion de ces développements de haut niveau, Vinod Aggarwal a visité les installations du Campus Grand Paris de SKEMA, marquant son intérêt pour cette synergie prometteuse et l'hybridation des savoirs, élément clé de la promesse éducative de SKEMA.

L'hybridation des savoirs

“L'hybridation des savoirs à SKEMA fournira un apport académique précieux pour approfondir notre compréhension des impacts de l'IA”, a noté Margherita Pagani. Elle a également partagé des détails sur des événements à venir. La prochaine conférence organisée par BASC, intitulée 'Rethinking Industrial Policy and Economic Statecraft' se déroulera les 20 et 21 septembre 2023, en Californie. Margherita Pagani y présentera ses recherches sur 'Mapping the evolution of the Metaverse". Un autre séminaire organisé par le SCAI avec Berkeley APEC Study Center est prévu sur le campus Grand Paris de SKEMA en mai 2024.

Un point de vue multidisciplinaire

De son côté, le professeur Vinod Aggarwal, a estimé "que le centre de recherche de SKEMA est un partenaire idéal en raison de sa large compréhension de l'impact de l'IA sur les affaires. SKEMA elle-même est une business school de premier plan et nous pensons que notre collaboration conjointe ouvrira des opportunités pour nous de faire avancer notre connaissance des problématiques clés d'un point de vue véritablement multidisciplinaire.”

Le SKEMA Centre for Artificial Intelligence

SKEMA Centre for Artificial Intelligence a pour objectif de prévoir et orienter la valeur économique, sociétale et éthique générée par les systèmes d'IA centrés sur l'humain pour les entreprises. Il concourt à développer, améliorer et généraliser les techniques et algorithmes d’IA dans le but de résoudre des problématiques d’entreprise. Dans une perspective multidisciplinaire fondée sur la collaboration entre les spécialistes des sciences sociales, les chercheurs en IA et les ingénieurs, il cherche à développer le savoir-faire nécessaire à l'exploration des possibilités commerciales offertes par l'IA.