SKEMA : Plan SKY 25 déjà bouclé, les nouvelles pistes du futur de la Business School

Rapide SKEMA. Sur le chemin de l’école globale, elle a bouclé avec un an d’avance son plan stratégique SKY25 (SKEMA Years 2020-2025) engagé en 2020 et déjà finalisé en 2024. C’est ce qui ressort du bilan que la grande école de commerce née à Sophia Antipolis a dressé récemment au cours d’une conférence de presse donnée à Paris. L’occasion aussi pour Alice Guilhon, sa Directrice Générale, de présenter les développements futurs d’une école désormais installée dans le Top 6 des classements français et qui s’inscrit, depuis cinq années consécutives, comme la plus demandée par les étudiants de classes préparatoires. (Photo Lora Barra : Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA).

Le bouclage avant l’heure de SKY 25

Les principaux challenges du plan plan stratégique SKY 25 ont été réalisés avec un an d'avance. Il s’agit du lancement de nouvelles écoles thématiques “SKEMA AI School for Business”, “SKEMA Law School for Business”, “SKEMA School of Geopolitics for Business” et la dernière en date “SKEMA Design School for Business”. Il s’agit aussi du choix de l’IA pour accélérer sa transformation et enrichir l’expérience pédagogique, du développement de l’entrepreneuriat à impact, des accréditations internationales qui ont été renouvelées, de la transformation des campus en hubs régionaux, notamment en Asie, ou encore de l’ouverture du Campus Grand Paris, le flagship, de la création de nouveaux campus à l’international (2ème site au Brésil, Dubaï bientôt…). Autant de multiples challenges réalisés.

De 2020 à aujourd’hui, SKEMA a bien grandi. Elle aligne 9 campus avec 11.000 étudiants contre 7 campus et 8.500 étudiants en 2020. C’est aussi pour poursuivre ce développement et répondre aux grands changements dans lesquels la planète est engagée que l’école porte son regard sur demain.

La création d'écoles multicampus à dimension "for business"

Le contexte ? Pour appréhender les situations de management auxquelles les futurs diplômés feront face, le socle de compétences doit s’élargir : l’intelligence artificielle rebat les cartes de la cognition, toutes les activités de l’entreprise se judiciarisent, l’innovation et la créativité sont des éléments essentiels de la compétitivité et enfin il ne peut être fait abstraction des relations internationales dans le monde des affaires.

C’est dans cette perspective que SKEMA a créé ses écoles à dimension “for business” aux côtés de la business school historique. Toutes sont multicampus. Elles s’appuient sur un socle commun : des collections de programmes, l’expertise du corps professoral permanent de l’Ecole ainsi que de ses 7 centres de recherche, celles d’intervenants et de partenaires académiques et institutionnels comme l’IFRI pour l’Ecole de Géopolitique ou encore Microsoft pour l’Ecole d’intelligence artificielle.

SKEMA va développer pour chacune de ses écoles une “verticale” complète de programmes : undergraduate, graduate, postgraduate et executive education. Une “Design School for Business” voit officiellement le jour. Elle bénéficie déjà de deux programmes d’excellence en coopération avec Politecnico di Milano et POLI.design : le Programme MSc Product Management and UX Design et le Programme MSc Entrepreneurship & Design for Sustainability.

Lancement d’une Chaire pionnière “Generative AI for Good” avec Microsoft

Autre axe important : les IA génératives. Elles révolutionnent aujourd’hui tous les secteurs d’activité. L'enseignement supérieur ne fait pas exception. En juillet 2023, Kory Kantenga, économiste senior chez LinkedIn déclarait déjà que les offres d’emploi mentionnant l’IA générative avaient augmenté de 599% entre mai 2022 et mai 2023. Dès 2020, SKEMA Business School a structuré sa stratégie autour de trois dimensions : l’innovation en installant son centre à Montréal au Canada, la formation avec le lancement de la “SKEMA AI School for Business” et la Recherche avec le “SKEMA Centre for Artificial Intelligence (SCAI)”.

De nouveaux renforcements sur cet axe sont en vue. Avec le lancement d’une Chaire pionnière “Generative AI for Good” avec Microsoft . SKEMA devient la première école en France à déployer les solutions d’IA de Microsoft, dont Microsoft Copilot. Ce compagnon d’IA au quotidien permet un accès aux modèles GPT-4 et DALL-E 3. Il est mis à disposition de l’ensemble de la communauté de SKEMA, collaborateurs, professeurs et étudiants. Avec “SKEMA AI Tutor”, l’école transforme également son modèle pédagogique. Dans cette application propriétaire unique, elle a réussi à intégrer sa méthode pédagogique et ses contenus de cours exclusifs et permet aux étudiants de bénéficier d’un apprentissage sur mesure.

La montée du dispositif "SKEMA Transitions"

La suite, ce sera aussi la montée du dispositif “SKEMA Transitions” qui a émergé en 2022 et qui détaille aujourd’hui son Plan “3D” autour des engagements de SKEMA dans les transitions environnementales, sociales et sociétales. Un plan 3D qui se structure autour de 3 grandes dimensions (Diversité, Décarbonation et Digital & Data for Good) et se décline dans 4 domaines d’action (recherche, formations et pédagogie, communauté, campus et écosystèmes).

Autant de nouveaux challenges à mener qui vont soutenir son ambition de structurer une plateforme mondiale de l’enseignement supérieur. C’est dans cet objectif que l'école poursuit son déploiement international, avec ses campus en propre, dans des territoires à fort potentiel d’innovation et de croissance, sur tous les continents. Dernier en date, le campus de Dubaï qui accueillera ses premiers étudiants à la rentrée 2024. Il viendra lui aussi renforcer cet ADN de SKEMA fondé sur une idée forte : apporter aux étudiants français et internationaux cette expérience unique de pouvoir vivre sur ses campus des expériences multiculturelles riches, diverses et complémentaires afin de mieux appréhender les évolutions de notre monde.