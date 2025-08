SKEMA : un nouveau classement mondial de référence et une labellisation DD&RS

Deux nouvelles pour SKEMA Business School. La première : l’école vient d’être classée à la 40ème place mondiale sur 199 programmes EMBA internationaux répertoriés par QS cette année. La seconde : elle a obtenu le label DD&RS qui confirme ses engagements en faveur du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale. (Photo DR : le campus de SKEMA en Chine à Suzhou).

SKEMA bénéficie de ses implantations sur quatre continents

Dans le QS World University Rankings, l'un des trois classements des universités et établissements d’enseignement supérieur les plus réputés, le Global MBA de SKEMA se distingue à la 1ère place mondiale sur le critère de la diversité par le nombre de nationalités représentées et la place des femmes dans le programme (98,5%) et 3e sur le critère de l’évolution de carrière et de salaire post diplomation (98,8% des diplômés ont obtenu une augmentation de salaire et une promotion après leur diplomation).

Bénéficiant des implantations de l’école sur 4 continents, le Global EMBA de SKEMA est l’un des plus internationaux. Il est particulièrement bien classé sur quatre régions du monde 21ème en Europe sur 71 programmes

13ème en Asie-Pacifique sur 33 programmes

14ème en Amérique du Nord sur 78 programmes

3ème en Amérique Latine sur 19 programmes

“Le Global EMBA offre une expérience internationale réunissant à chaque nouvelle rentrée plus de 20 nationalités. Le programme propose un design et des pratiques pédagogiques résultant d’un effort constant d’innovation pour construire une expérience d’apprentissage en résonance avec les enjeux du monde des affaires que sont l’expertise, la création de valeur, le management et l’éthique”, explique Fabien Seraidarian, directeur du Global EMBA.

“Mais le Global EMBA développe tout particulièrement les compétences des apprenants pour leur donner la capacité d’engager des transformations complexes et faire face aux enjeux stratégiques et aux défis sociétaux pour créer des réalités durables. A l’instar des pratiques des universités américaines, les participants sont ainsi accompagnés dès le démarrage du programme dans la réflexion sur leur identité, point de départ de leur “Capstone” qui va durablement construire leur parcours professionnel".

Le dispositif "SKEMA Transitions" dédié à la transition socio-écologique

L’obtention du label DD&RS confirme, quant à lui, les engagements de SKEMA Business School en faveur du Développement Durable et de la Responsabilité Sociétale sur la base d’un référentiel commun portant sur 5 axes : Gouvernance, Enseignement et formation, Recherche et innovation, Gestion environnementale et Politique sociale. Le comité d’auditeurs a en premier lieu reconnu l’investissement de SKEMA au travers de la création en mars 2022 du dispositif "SKEMA Transitions" dédié à la transition socio-écologique et au management responsable à l’échelle de l’ensemble des implantations de l’Ecole en France et dans le monde.

Plusieurs éléments ont également été pris en compte comme les actions de sensibilisation des étudiants, les cours dédiés à l’impact, l’ouverture vers le grand public avec le Think Tank SKEMA Publika et du site Knowledge de l’école, SKEMA ThinkForward. Il a été retenu aussi l'analyse complète Bilan Carbone pour l’année 2022 avec l’ouverture du nouveau campus Grand Paris et l’intégration des campus internationaux ou encore l’engagement autour de la qualité de vie des étudiants en termes de diversité, d’égalité femmes hommes, de mobilisation de la communauté envers les violences sexistes et sexuelles.

“Cette labellisation atteste de la sincérité de notre démarche, inscrite dans un processus d’amélioration continue, portée par la Direction Accréditations Qualité & RSE et en accord avec la gouvernance de SKEMA”, note Isabelle Jauny, directrice de SKEMA Transitions. “Cette reconnaissance nous engage à poursuivre la mise en œuvre du plan “3D”” - Diversité, Décarbonation, Digital & Data for Good".