SKEMA : une convention avec l’Ifri pour la formation géopolitique des managers

Dans un monde globalisé, la géopolitique est une discipline nécessaire à la formation des managers : SKEMA Business School en est convaincue depuis longtemps. Et c’est pour celà que l’école, dont le campus historique est à Sophia Antipolis, vient de signer une convention avec l’Ifri (Institut français des relations internationales). La signature entre les deux institutions s’est faite dans les locaux de l'Ifri par Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA et Thomas Gomart, directeur de l’Ifri. (Photo DR).

Devenir une référence en matière de géopolitique et contribuer au débat public

SKEMA est ainsi la première école de management à se rapprocher de l’Ifri afin de soutenir la production de savoirs et d’idées utiles au débat public et à la conduite des affaires. Concrètement, cette convention de mécénat ouvre les portes à des interactions notamment portées sur le volet géopolitique de l’enseignement : invitation d’étudiants de SKEMA aux conférences de l’Ifri, intégration de la production d’idées de l’Ifri dans les cours de géopolitique, participation de SKEMA à des événements organisés par l’Ifri, possibilités de partage de sujets de recherche sur des thématiques internationales…

Pour SKEMA cet engagement pour la géopolitique n’est pas nouveau. Depuis 2017, l’école a fait de la géopolitique l’une de ses priorités d’enseignement. Mais aujourd’hui elle veut aller plus loin. L'école veut devenir “une référence en matière de géopolitique et contribuer au débat public”, soulignent Alice Guilhon et Frédéric Munier, directeur de l’école de géopolitique. “Ce rapprochement avec l’Ifri constitue une étape majeure dans la construction de l’école de géopolitique. Elle contribuera à apporter à nos étudiants un savoir nécessaire pour les managers qu’ils seront demain”.