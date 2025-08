SKEMA : une résidence étudiante qui finalise le Campus Grand Paris

La résidence étudiante, c’était le complément tout naturel du campus Grand Paris de SKEMA, la business school née à Sophia Antipolis. Dans un concept d’école d’avant-garde, il lui est même indissociable. Le navire amiral parisien de l’école avait été inauguré en mai 2022. Cette semaine, c’est la nouvelle résidence étudiante et les bâtiments contigus qui, après dix-huit mois de travaux, ont été inaugurés en présence d’Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA.

La seconde phase du projet global campus Grand Paris

Seconde phase du projet global du campus Grand Paris, la réalisation d’une résidence étudiante innovante de plus de 270 chambres est ainsi bouclée. Le bâtiment, dans la continuité du campus, s'étend sur une surface de 15.000 mètres carrés. Il accueille d’ores et déjà des étudiants et promet d’offrir, dès la rentrée prochaine, de nouvelles activités et services avec notamment des locaux associatifs d’une surface totale de 700 mètres carrés et une salle de sport de 300 mètres carrés. Au total, avec le campus, le projet immobilier aligne 30.000 m2.

Un campus symbole de l’avant-garde

Pour SKEMA, la résidence étudiante vient parachever la réalisation d’un projet global au service des étudiants français et internationaux. “Le campus Grand Paris est l’emblème d’une école d’avant-garde”, explique Alice Guilhon. “Ce campus urbain propose des espaces physiques d’un nouveau genre qui réduisent les distances géographiques et qui favorisent les connexions permanentes grâce à l’utilisation de technologies de pointe.“

Une résidence intégrée à son écosystème académique

Pensé pour favoriser les interactions entre les individus, ce nouvel équipement se présente comme un espace de co-living, à l’intérieur duquel les étudiants continueront d’apprendre, de co-construire et s’engager pour la société, tout en profitant d’une vie de campus foisonnante, évidemment favorisée par la proximité avec leur école.

“Ce campus Grand Paris est un nouveau concept d’apprentissage, un connecteur de talents, de communautés, de cultures, d’innovations, porteur de valeurs fortes et d’un message d’engagement dans la société”, souligne Alice Guilhon. La finalisation de cette résidence étudiante marque aussi une étape décisive dans l'évolution de l’école et renforce son engagement envers une éducation innovante et inclusive.