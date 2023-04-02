Fermer le menu
Logo WebtimeMedias

L'éco de la Côte.

Rechercher
Accueil

Accueil

Explorer

Explorer

Agenda

Agenda

Recherche

Recherche

Brèves

Brèves

Ouvrir le menu
Logo WebtimeMedias
Ouvrir le menu
Flash
Flash :

2 avril 2023, par Jean-Pierre Largillet

#Ski

Ski : Auron ferme le 10 avril, Isola 2000 en pente douce jusqu’au 23 avril

Partager sur X

Partager sur LinkedIn

2 minutes

Après une saison 2022-2023 marquée par des records de fréquentation, le domaine skiable d’Auron fermera lundi 10 avril. Le domaine skiable d’Isola 2000 restera ouvert jusqu’au dimanche 23 avril et continuera d’accueillir les skieurs dans des conditions de ski de printemps. Auparavant, Gréolières, le 8 mars, avait été la première station azuréenne à fermer le ban, tandis que Valberg et La Colmiane avaient terminé la saison le 19 mars.

Après une saison 2022-2023 marquée par des records de fréquentation, le domaine skiable d’Auron fermera lundi 10 avril. Le domaine skiable d’Isola 2000 restera ouvert jusqu’au dimanche 23 avril et continuera d’accueillir les skieurs dans des conditions de ski de printemps. Auparavant, Gréolières, le 8 mars, avait été la première station azuréenne à fermer le ban, tandis que Valberg et La Colmiane avaient terminé la saison le 19 mars.

Situées plus en altitude, les stations de ski de Nice Côte d’Azur ont bien tiré leur épingle du jeu. “Après deux séances compliquées, elles ont retrouvé leur fonctionnement normal avec une ouverture début décembre et une fréquentation continue qui se traduit à Auron par le meilleur chiffre d’affaires jamais réalisé, tandis qu’Isola 2000 est sur les bases de la saison record de 2019”, se réjouit la Métropole.

 

Dernières actualités

Retour à l'accueil

Retour à l'accueil