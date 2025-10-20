Ski : Auron et Isola ouvriront le 5 décembre

Isola 2000 et Auron, les deux grandes stations de ski azuréenne,s viennent d’annoncer leurs dates d’ouvertures pour la saison 2025-2026. Si quelques chutes de neige ont déjà été enregistrées, il faudra cependant encore attendre : ce sera le 6 décembre tant pour Isola que pour Auron. Les deux stations resteront ouvertes jusqu’au 12 avril 2026 pour Auron et au 19 avril 2026 pour Isola, en fonction bien sûr de l’enneigement. A noter sur Isola une augmentation des tarifs de 2€ pour le forfait adulte à la journée. Quant aux autres stations azuréennes, elles ouvriront quand l’état de l’enneigement le permettra. Wait and see.