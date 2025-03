Ski : hauteur de neige record en bas des pistes pour Isola 2000

Après les épisodes méditerranéens successifs, beaucoup, beaucoup de neige actuellement dans les Alpes-du-Sud. Comme le note le site Hauteurdeneige.com, Isola 2000 est actuellement la station la plus fournie au bas des pistes avec 250 cm de neige. Loin devant Montgenèvre (180 cm) , Bonneval-sur-Arc (160 cm) et Val d'Isère (151 cm) ou encore Val Thorens et Avoriaz (150 cm). Valberg et … Gréolières les neiges figurent également dans ce Top 30 du bas des pistes en 28 et 29ème position avec 70 cm.

Pour l’enneigement en haut des pistes, dans le Top 30 on retrouve Isola 2000 en 11ème position avec 310 cm, tandis que Auron y figure en 19ème position avec 250 cm. De la neige dans les stations azuréennes mais attention au risque d’avalanche : les AM restent classées en vigilance jaune pour les avalanches. Quant à Roubion, si elle ne figure pas dans ce classement, elle a retrouvé aussi beaucoup de neige, mais la station reste toujours victime de coupures d'électricité dues aux dernières chutes de neige.

