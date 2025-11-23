Ski : Isola 2000 annonce une préouverture les 29 et 30 novembre

Il a neigé sur les sommets ! Le coup de froid qui vient de frapper le territoire est aussi un coup de chance pour les stations de ski azuréennes. Ainsi, au vu de l’enneigement, Isola 2000 a annoncé une préouverture exceptionnelle les 29 et 30 novembre. Elle est permise, signale la station, par un enneigement naturel particulièrement favorable, renforcé par la production de neige de culture grâce aux investissements du Syndicat Mixte des Stations Nice Côte d’Azur. Les équipes de la SEM des Cimes du Mercantour sont mobilisées pour préparer le domaine et garantir des conditions optimales, tandis que les équipes de la Métropole Nice Côte d’Azur se chargent d’assurer une ouverture la plus large possible de la route de la Tinée dans des conditions de sécurité maximales pour le week-end prochain.

Des informations détaillées sur l’ouverture du domaine seront communiquées prochainement. L’ouverture définitive d’Isola 2000, comme pour Auron se fera à partir du 6 décembre.