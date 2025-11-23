Fermer le menu
23 novembre 2025, par Jean-Pierre Largillet

Ski : Isola 2000 annonce une préouverture les 29 et 30 novembre

Alors que l’ouverture est prévue le 6 décembre, les récentes chutes de neige ont incité Isola 2000 à faire une préouverture exceptionnelle le week-end prochain.

Il a neigé sur les sommets ! Le coup de froid qui vient de frapper le territoire est aussi un coup de chance pour les stations de ski azuréennes. Ainsi, au vu de l’enneigement, Isola 2000 a annoncé une préouverture exceptionnelle les 29 et 30 novembre. Elle est permise, signale la station, par un  enneigement naturel particulièrement favorable, renforcé par la production de neige de culture grâce aux investissements du Syndicat Mixte des Stations Nice Côte d’Azur. Les équipes de la SEM des Cimes du Mercantour sont mobilisées pour préparer le domaine et garantir des conditions optimales, tandis que les équipes de la Métropole Nice Côte d’Azur se chargent d’assurer une ouverture la plus large possible de la route de la Tinée dans des conditions de sécurité maximales pour le week-end prochain.

Des informations détaillées sur l’ouverture du domaine seront communiquées prochainement. L’ouverture définitive d’Isola 2000, comme pour Auron se fera à partir du 6 décembre.

