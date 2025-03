Skin Summit à Antibes : les dermatologues face aux troubles pigmentaires

Un nouveau congrès médical à Antibes : le Skin Summit. Congrès international de dermatologie, il se tiendra les 24 et 25 avril au Palais des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins. Organisé par SKIN Excellence et Eurobiomed, cet événement réunira les plus grands experts pour échanger sur les solutions de nouvelle génération pour les troubles pigmentaires. Intégré au programme SKIN Excellence, le Skin Summit 2025 mettra en lumière les dernières avancées dans le traitement du vitiligo, des troubles pigmentaires et des défis liés à la photoprotection. Chercheurs, cliniciens et industriels uniront leurs expertises pour accélérer le développement de nouvelles thérapies et technologies.

Sous la direction de 10 experts internationaux, les participants auront l’opportunité d’échanger sur des thématiques clés telles que les nouvelles technologies, les traitements émergents et les défis liés à la photoprotection.