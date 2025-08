Smart Building : 4 startups azuréennes dans le Top Cent de Wavestone

Quatre startups azuréennes figurent dans le radar 2022 de Wavestone qui cible les cent startups françaises les plus prometteuses du Smart Building. Deux d'entre elles, Smart & Connective au Village by CA de Sophia (une Gestion Technique Bâtiment Light pour faire des économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires existants), ainsi que Osol à Cannes (solutions d’énergie nomade pour le Flex Office), sont placées dans la catégorie "Efficacité énergétique". (Photo DR : le Radar Wavestone 2022).

Une troisième, Vidétics à Sophia Antipolis (outils d'analyse vidéo par Intelligence Artificielle) est listée dans "Exploitation et maintenance, sécurité et sûreté". La quatrième IoThink Solutions à Cagnes-sur-mer (Plateforme IoT Multi Cas D'usages) se classe dans "Interopérabilité et plateforme de données".

Wavestone est un cabinet de conseil français en management et transformation des entreprises et des organisations. Il est coté à la bourse de Paris. Son Radar, qui en est à sa 3ème édition, offre plus globalement une vision de l’écosystème des startups du secteur et met en lumière trois tendances fortes qui devraient se confirmer en 2023.