Les usagers du TER ZOU! devront s’organiser. En raison de travaux menés par SNCF Réseau, aucun train ne circulera sur la ligne Nice-Monaco-Menton-Vintimille du mardi 10 novembre à 1h30 jusqu’au mercredi 11 novembre vers 17h30, avant une reprise progressive du trafic au départ de Nice, Vintimille, Menton et Monaco. L’interruption sera plus longue entre Nice et Breil, du lundi 9 au jeudi 12 novembre à 17h30, tandis que les trains italiens circuleront normalement entre Breil et Tende. Trois chantiers sont programmés : le renouvellement de composants de caténaires entre Nice-Ville et Nice-Saint-Roch, et le remplacement d’anciens aiguillages par de la voie courante en gares de Nice-Saint-Roch et de Roquebrune-Cap-Martin. "Ces travaux devant être réalisés en continu, ils nécessitent l’interruption totale des circulations des trains entre Nice et Vintimille", justifie SNCF Réseau, qui en attend à terme des trains plus rapprochés.

Des bus de substitution seront mis en place, mais avec un nombre de places limité. Les abonnés pourront les emprunter sans surcoût en présentant leur abonnement et le PASS TRAVAUX ABONNÉS ZOU!, téléchargeable sur le site des TER ZOU!. Les voyageurs qui le peuvent sont invités à télétravailler ou à reporter leur déplacement. La ligne fait déjà l’objet de travaux qui modifient les horaires jusqu’au 8 novembre.