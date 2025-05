Sofia Dbiha, lauréate Créadie avec Drive by Women

Association pour le droit à l’initiative économique, Créadie récompense chaque année les profils d’entrepreneurs les plus inspirants sur notre territoire. Les prix PACA 2025, remis la semaine dernière à Marseille, ont mis en lumière 8 créateurs d’entreprises dont 7 femmes. Autant d’exemples montrant qu’il est possible de créer son entreprise et d’en vivre quel que soit son parcours et son réseau. Parmi les lauréats régionaux, une entrepreneuse azuréenne, Sofia Dbiha, qui a monté Drive by Women à Roquefort-les-Pins, un réseau VTC 100% féminin.

Après avoir enchaîné les petits boulots, elle avait lancé en 2020, à 28 ans, ce service VTC entièrement féminin. Ce qui n’a pas été facile alors que sévissait la pandémie liée au Covid. Sensibilisée au sentiment d'insécurité que pouvaient ressentir les femmes dans les transports, y compris dans les taxis, elle s'était lancée dans ce projet décalé par rapport aux codes en usage. L'idée a cependant fait des émules et Sofia Dbiha compte aujourd'hui dans son réseau une quarantaine de femmes chauffeurs VTC indépendantes dans les Alpes-Maritimes, le Var et Monaco. Le prix lui donne une belle visibilité, un accès à des prêts et est accompagné d'une dotation de 1.000 euros.