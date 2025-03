Soirée du Test Logiciel à Sophia : le Quality Engineering en vedette

Actualisation 24-10-2024/ . Initialement prévue le 17 octobre, la soirée du Test Logiciel a été reportée au 7 novembre, de 17 à 22 heures à Polytech Nice Sophia. Même programme.

La Soirée du Test Logiciel fait son retour à Sophia Antipolis. Elle aura lieu le 17 octobre de 17 à 22 heures à Polytech Nice Sophia et enchaînera sur le succès des précédentes éditions à Lille et Bordeaux cette année avec plus de 150 participants. Axée sur les dernières tendances en 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 et 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴, elle affiche des tracks orientés pour les DEV, les Tests auto et des tracks plus dédiés pour les QA /P. Elle propose d'échanger sur les dernières tendances et sur la mise en place du concept de Quality Engineering dans son équipe.

Au programme

Thierry Zuzel (Keysight Technologies) - 𝗔𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗱𝘂 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘀 𝗘𝟮𝗘, 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗽𝗮𝗰𝗸𝗮𝗴𝗲́𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀

Michel Guez (Smartesting) - 𝗙𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗯𝗿𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗺𝗲́𝘁𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗲𝘂𝗿, 𝗲𝗻𝗳𝗶𝗻 !

Khaoula Ben Smida Aquedi- 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗘𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 : 𝗥𝗲́𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗤𝗔 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘀 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝘁𝘀 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝘁𝘀

François-Xavier Le Gal (Mr Suricate) - 𝗜𝗔, 𝗥𝗦𝗘 : 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗽𝘁𝗶𝗺𝗶𝘀𝗲𝗿 𝘀𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗲𝘂𝗿𝘀 ?

Jean-François Fresi (Shift Op Solutions) - 𝗟𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗶𝗲 𝗱𝘂 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿

Raphaël Anjou (Orange Business) - 𝗟𝗟𝗠𝘀 : 𝗘𝘁 𝘀𝗶 𝗼𝗻 𝗮𝗿𝗿𝗲̂𝘁𝗮𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗮̀ 𝗹'𝗮𝘃𝗲𝘂𝗴𝗹𝗲 ? 𝗟𝗲 𝗧𝗗𝗗 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗰𝗼𝘂𝘀𝘀𝗲 !

Arezki Chabani (Meritis) - 𝗤𝗔 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝗔𝗶𝗿𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀 : 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲́𝗴𝗶𝗲 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗲́𝘃𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻

Gratuit. Sur inscription