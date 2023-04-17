Soirée Joker Club à Cannes : le groupe Partouche se lance dans les NFT

Le Joker Tour passe par Cannes ce lundi 17 avril et l’association azuréenne Blockchain Innov s'y associe pour une soirée autour du Web3, du cinéma et des industries créatives et culturelles qui se tiendra à partir de 17h30 au Casino 3.14. Le Joker Tour, avec une première collection de NFT, signe l’entrée du groupe Partouche, groupe de loisirs français gérant des casinos, hôtels, restaurants et thermes, dans la conquête du Web3 avec son Joker Club. (Photo DR : La collection NFT Joker Club met à l’honneur le Joker, un personnage hors norme qui a traversé les âges).

Durant le Paris NFT Day en 2022, le groupe français Partouche avait annoncé la création de Partouche Multiverse, sa filiale dédiée au Web3. En mars dernier, un an après, cette nouvelle filiale a lancé la première collection NFT du groupe, appelée Joker Club. Ces NFT permettent de rejoindre une communauté et de bénéficier d'avantages bien réels tels que l'accès à des événements privés, des réductions dans les restaurants, spectacles et casinos et d'autres utilités.

Dans le cadre de ce Joker Club, le groupe Partouche organise ainsi sur avril la tournée Joker Tour (elle passe dans une quinzaine de villes, dont Cannes et Nice), qui vise à acculturer le plus grand nombre de collaborateurs à la Blockchain, au Web3 et aux NFT, et à organiser des événements thématiques autour du Web3 dans la France entière.

Canneseries saison 6 a été l’occasion d’ouvrir le bal. Au programme dès 17h30 :