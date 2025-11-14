Soirée des Mécènes à Grasse : 87.000 € recueillis pour deux bonnes causes

Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse est connu pour ses engagements solidaires. Il organise depus des années, l’opération “Une Rose, Une Caresse” en faveur des patientes du Centre Hospitalier de Grasse. Il soutient aussi l’association Arche qui accueille des adultes en situation de handicap mental et mène également, dans un autre domaine, une action visionnaire dans la transformation des entreprises et notre manière d’entreprendre dans le respect de l’humain et de la nature. (Photo DR : les pensionnaires de l'Arche sont montés sur scène).

Ces deux derniers axes d’action avaient fait l’objet d’une première soirée des Mécènes il y a deux ans. Elle a été renouvelée la semaine dernière avec éclat au Palais des Congrès de Grasse avec plus de 150 mécènes réunis pour un dîner gastronomique réalisé par Denis Fétisson, le chef de la Place de Mougins et son équipe. Un repas entrecoupé par la présentation des deux actions auxquelles chacun pouvait contribuer.

Pour l’Arche, il s’agit de donner un nouveau coup de pouce pour la création de la quatrième maisonnée de vie à Grasse. Alors que 25 demandes pour des adultes en situation de handicap mental sont en attente, cette extension vise à offrir 7 places supplémentaires selon la même configuration que les 3 maisonnées existantes. Des pensionnaires de l’Arche sont ainsi montés sur scène pour expliquer pourquoi ils comptaient sur cette soirée et sur la générosité des donataires. Ce projet traduit aussi la volonté constante de L’Arche d’offrir un cadre de vie fraternel, inclusif et respectueux de la dignité de chaque personne, tout en renforçant la capacité d’accueil et l’accompagnement au sein de la communauté.

Pour le Pôle d’Innovation Territoriale, il s’agit de donner vie au projet décennal du club d’une transition de l’économie dans une “post croissance” permettant d'assurer la sauvegarde de notre belle planète terre. Ce Pôle, conçu comme un lieu unique niché dans la nature grassoise, a pour vocation de devenir un laboratoire d’initiatives et un centre de ressources dédié à l’accompagnement des entreprises dans leurs transitions économiques, sociales et environnementales. Espace ouvert et inspirant, le lieu doit favoriser la rencontre entre dirigeants, salariés, étudiants et porteurs de projets, dans un esprit de coopération et d’innovation responsable. Le coeur d’un nouvel entrepreneuriat respectueux de la nature qui le porte.

Cette soirée chaleureuse avec ses musiciens, avec toute l’équipe de l’Arche et du club des entrepreneurs dont son président Arnaud Pinte, et avec des enchères rondement menées par un commissaire priseur électrique, a permis de recueillir 86.000 euros. Quelque 47.000 euros reviendront au projet de l'Arche et 39.000 € à celui du Club. Le résultat d’une soirée d’exception qui s’est déroulée en présence de nombreux soutiens institutionnels et économiques, dont Jérôme Viaud, président de la CAPAG, et l'appui d’un ambassadeur de choix, le double champion olympique de natation Alain Bernard.