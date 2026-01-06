Soirée des Trophées à Monaco : six acteurs économiques remarquables sur le podium

Devant plus de 250 officiels et décideurs réunis au Grimaldi Forum, la 14ème Soirée des Trophées du Club Eco Monaco, organisée en décembre par le Monaco Economic Board et le Groupe Nice-Matin, a permis de distinguer six acteurs économiques monégasques représentatifs du dynamisme de la Principauté. Les lauréats ont été désignés dans les catégories Prix Spécial du Jury, Développement durable, Innovation, International, Made in Monaco et Manager de l’année. (Photo DR : les lauréats 2025 sur le podium).
Président du MEB, Michel Dotta s’est réjoui notamment que, pour la troisième année consécutive, une femme (Sylvie Biancheri, directrice du Grimaldi Forum) remportait le prix de Manager de l’année. L’occasion de préciser qu’à Monaco, les cheffes d’entreprises représentent 35% des dirigeants chez les 25-34 ans et même 45% chez les moins de 25 ans. “C’est à l’image de notre économie qui est forte, moderne, diversifiée et dynamique” a-t-il appuyé
Six lauréats au palmarès
- Prix Spécial du Jury : Yannick Alléno - Monte-Carlo SBM. Le chef cuisinier est distingué notamment pour avoir réussi, depuis son arrivée en 2021 en Principauté, à développer deux nouvelles adresses remarquables au sein de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo : Le Pavyllon Monte-Carlo, distingué par une étoile au Guide Michelin, et plus récemment, L’Abysse Monte-Carlo, déjà honoré par deux étoiles dans ce même guide. Au total, il cumule pas moins de 17 étoiles à travers le monde dans les 17 établissements qu’il dirige.
- Prix Développement Durable : Le Méridien Beach Plaza - Vincent Clinckemaillie. Depuis de nombreuses années, le Méridien Beach Plaza a mis en place une politique de développement durable remarquable, basée sur 5 piliers : la certification Clé Verte, qui incarne l’excellence environnementale et l’engagement responsable, la sobriété énergétique, la biodiversité, la gestion des déchets et la sensibilisation du personnel. Résultats : une empreinte carbone réduite de 65%, une biodiversité accrue, un tri des déchets selon 13 critères et plus de 650 heures de sensibilisation volontaire auprès du personnel.
- Prix Innovation : Koroyd - John Lloyd. Fondé en 2010 à Monaco, Koroyd est un expert technologique de la protection. Il propose des solutions sur cinq secteurs clés : le sport, le sport mécanique, la famille, l’industrie et la défense. Des solutions de la tête aux pieds, plus légères, plus efficaces et plus aérées. La société s’est vue accorder 99 brevets au bénéfice de 22 marques partenaires. En 2026, un nouveau centre de recherche et développement de 1.600m2 à Fontvieille devrait lui permettre de passer un nouveau cap dans son développement.
- Prix International : Platinium Group - Steve Sasportas. Créé au début des années 2000, Platinium group est un acteur majeur du ticketing en ligne qui édite des logiciels de billetterie et propose des solutions de e-commerce pour les grands organisateurs d’événements dans le monde. Le groupe opère dans 47 pays, principalement dans le sport (Formule 1, moto GP, tennis, basket) mais aussi dans le spectacle et les salons. Si le développement international reste l’objectif principal, pour l’enfant du pays Steve Sasportas, la volonté est également “de pouvoir enfin équiper nos grands évènements nationaux tels que le Grand Prix ou le Monte-Carlo Rolex Masters”.
- Prix Made in Monaco : International School of Monaco - Yuri Bogdanov. Avec 850 élèves représentant 64 nationalités, l’ISM est à l’image de Monaco et symbolise parfaitement ses valeurs d’excellence, d’ouverture et de cosmopolitisme. Il fait partie des 1% des établissements de ce type dans le monde, à proposer l’ensemble du cursus de 3 à 18 ans. L’an passé, l’ISM a obtenu le score parfait de 100% de réussite au bac international ; il apparaît d’ailleurs dans les meilleures places des classements les plus prestigieux au monde tels que Spear’s ou Carfax. Association monégasque, l’école a su créer, au sein de ses superbes nouveaux locaux, une véritable communauté réunissant les élèves, les parents et les enseignants. Enfin l’ISM a su au fil des années s’intégrer parfaitement dans la société monégasque en participant de façon active à de nombreux évènements en Principauté.
- Prix Manager de l’Année : Sylvie Biancheri - Grimaldi Forum. Sylvie Biancheri a participé à la réussite du Grimaldi Forum depuis sa création en 2000. Un parcours fait d’exigence et de bienveillance, de force de travail et de prises de décision pertinentes, a-t-il été souligné. Cette année, le vaisseau amiral du divertissement et du tourisme d’affaires en Principauté a soufflé avec panache ses 25 ans en bénéficiant d’une extension de 6.000 m2. Un cadeau d’anniversaire dans le cadre du projet Mare Terra qui lui permet d’accueillir dorénavant plus d’événements en simultané ou d’offrir la possibilité à ses clients historiques de se développer en restant fidèle à la Principauté. Cerise sur le gâteau, l’exportation des grandes expositions de l’été est à nouveau d’actualité puisque “couleurs”, grand succès de l’édition 2025, sera proposée au public chinois en 2026.