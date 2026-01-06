Soirée des Trophées à Monaco : six acteurs économiques remarquables sur le podium

Devant plus de 250 officiels et décideurs réunis au Grimaldi Forum, la 14ème Soirée des Trophées du Club Eco Monaco, organisée en décembre par le Monaco Economic Board et le Groupe Nice-Matin, a permis de distinguer six acteurs économiques monégasques représentatifs du dynamisme de la Principauté. Les lauréats ont été désignés dans les catégories Prix Spécial du Jury, Développement durable, Innovation, International, Made in Monaco et Manager de l’année. (Photo DR : les lauréats 2025 sur le podium).

Président du MEB, Michel Dotta s’est réjoui notamment que, pour la troisième année consécutive, une femme (Sylvie Biancheri, directrice du Grimaldi Forum) remportait le prix de Manager de l’année. L’occasion de préciser qu’à Monaco, les cheffes d’entreprises représentent 35% des dirigeants chez les 25-34 ans et même 45% chez les moins de 25 ans. “C’est à l’image de notre économie qui est forte, moderne, diversifiée et dynamique” a-t-il appuyé

Six lauréats au palmarès