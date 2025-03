Soldes : Monaco a ouvert les bans le 2 janvier

Monaco, comme d'habitude, tire le premier pour les soldes, l’hiver comme l’été. Dans la Principauté, les commerces ont débuté la période de soldes dès jeudi 2 janvier pour six semaines (hors pour les articles de sport où le top départ sera donné le 15 janvier pour six semaines également). Dans les Alpes-Maritimes, comme partout en France continentale (hors Lorraine), le coup d’envoi aura lieu mercredi 8 janvier pour 4 semaines. Des soldes qui, il faut le dire, tiennent de moins en moins de l’événement suite à la multiplication des ventes privées, des opérations commerciales type “Black Friday” et de l’e-commerce où c’est souvent "promo toute l’année".