Solestia s’implante à Cannes avec le rachat de trois hôtels 4 étoiles

Nouveau venu sur le marché du tourisme azuréen, le groupe Solestia, fondé à Nice en octobre 2025, annonce son lancement avec l’acquisition de trois hôtels 4 étoiles à Cannes : Le Verlaine, l’Hôtel & Spa Cézanne et Le Renoir. Situés à proximité de la Croisette et de la rue d’Antibes, ces établissements représentent un total de 106 chambres et constituent la première étape de développement de ce groupe familial et indépendant, qui revendique une hospitalité centrée sur l’humain, l’expérience client et l’art de vivre méditerranéen. (Photo DR : l'entrée de l'Hôtel Renoir).

À travers cette opération, Solestia affiche son ambition : créer des adresses à forte identité, élégantes et chaleureuses, ancrées dans leur territoire. Le groupe met en avant “la lumière et l’accueil” comme piliers de sa vision, dans un esprit méditerranéen assumé. Cette implantation à Cannes lui permet de prendre position sur un marché stratégique, à la fois touristique et d’affaires, dans une ville où l’hôtellerie reste très concurrentielle.

En parallèle du rachat, Solestia a engagé un programme de rénovation et de réhabilitation de ses trois établissements cannois, avec un investissement total de 500 K€. Les premiers travaux concernent Le Renoir et le Cézanne, avant d’être étendus au Verlaine. Le Renoir, dont la réouverture est prévue fin février, bénéficiera notamment d’une refonte complète du lobby et de la salle de petit-déjeuner, imaginée par le cabinet d’architecture niçois Bleu Gris. Le Verlaine, ancienne bâtisse Belle Époque de 46 chambres organisée autour d’un patio privatif, restera pour l’instant l’adresse la plus aboutie de la marque, tout en faisant l’objet d’aménagements destinés à moderniser l’offre sans en altérer le caractère.

Solestia entend déjà poursuivre son expansion au-delà de Cannes. Le groupe prévoit ainsi, courant 2026, l’ouverture à Nice de l’hôtel Posidonia**** et du restaurant Sacha, actuellement en cours de construction. Avec ces nouveaux projets, l’enseigne azuréenne pose les bases d’une collection d’adresses singulières, tournée à terme vers un développement au-delà de la Côte d’Azur.