Somanity : un beau geste dans l’incroyable aventure de la BFMTV Academy

S'il y a concurrence dans le monde des startups, il y a aussi de beaux gestes à relever. Sur son LinkedIn, Mathieu Merian, le fondateur de Somanity, raconte ainsi “comment perdre tout en gagnant plus qu'un prix ?”. Il explique l’aventure incroyable qu’a été la BFMTV Academy pour Somanity. Si la startup qu’il a fondée (les exosquelettes 3D pour permettre aux personnes handicapées de marcher) n’a pas remporté le prix, lui ressort grandi de cette expérience. D’abord pour avoir côtoyé des talents remarquables, mais aussi pour un geste remarquable.

“Avec Anthony, on s’était promis que, dans le cas ou l'un de nous deux gagnerait, on partagerait la récompense", écrit-il. “Et c’est ce qu’il a fait, fidèle à ses valeurs humaines : il a décidé de diviser la somme, et grâce à lui, Somanity bénéficiera de 75 000 € de publicité sur les chaînes du groupe BFMTV. Anthony, tu es un homme en or, et ton projet Reeflect, qui change le regard sur le handicap, mérite tout autant d’être applaudi,” conclut-il.