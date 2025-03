Sommet de l’Océan : une mission de l’ONU en visite à Nice

Nice et la Métropole Nice Côte d'Azur ont accueilli fin novembre une mission de l'ONU en préparation de la 3e Conférence des Nations-Unies sur l'Océan (UNOC 2025), qui se tiendra à Nice en juin 2025. Dans 18 mois. Organisé en collaboration entre la France et le Costa Rica, ce sommet rassemblera des chefs d'État, des gouvernements et plus de 15.000 représentants pour discuter d'un accord historique pour la protection de l'océan. Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole, souligne l'importance de cette conférence pour établir un agenda international en faveur de la préservation de l'océan en tant que bien commun mondial, comblant ainsi un vide dans les accords climatiques internationaux.

La visite des délégués de l'ONU à Nice, incluant des rencontres avec les autorités locales et des inspections des sites envisagés, marque la première de trois visites destinées à assurer des conditions optimales pour la conférence. Christian Estrosi a souligné l'engagement des services de la Métropole et de l'État français dans la préparation de ce sommet crucial qui vise à traiter des enjeux majeurs tels que la gestion équilibrée des ressources océaniques, une approche mondiale concertée de la planète et un traitement respectueux des rivages et des fonds marins. La conférence de Nice de 2025 est considérée comme un moment fondateur pour l'avenir de l'océan, cherchant à remédier à l'absence d'un sommet mondial dédié à cet enjeu majeur.