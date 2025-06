Sommet des Océans à Nice : Greenpeace n’est pas bienvenu au port

Greenpeace interdit de port à Nice ! A l’occasion du Sommet de l’Océan, il était prévu que son bateau, l’Arctic Sunrise, l’un des navires de sa flotte internationale, rejoigne dans le port de Nice une trentaine d’autres bateaux d’ONG impliquées dans la défense de l’environnement. Mais les autorités françaises lui ont interdit l’accès. Selon l’ONG cette décision, fait suite à la mise en évidence par Greenpeace France des failles des aires marines protégées françaises lors d'une action menée à bord de l'Arctic Sunrise le mois dernier en Méditerranée.

.“Greenpeace et ses navires œuvrent pacifiquement à la protection des océans depuis plus de 50 ans”, a rappelé dans un communiqué Mads Christensen, directeur général de Greenpeace International. ‘Nous sommes punis pour avoir mis en évidence l'incapacité du gouvernement français à protéger correctement ses aires marines protégées, dans lesquelles le chalutage de fond est toujours autorisé.’ L’association avance aussi son combat, aux côté de la France, contre l’exploitation minière en eaux profondes. “Ce qui rend l'interdiction de l'Arctic Sunrise à Nice encore plus absurde” ajoute-t-il..