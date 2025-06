Sommet des Océans à Nice : vive "La Baleine" !

Entrez, plongez dans "La Baleine". Elle est ouverte depuis hier, lundi 2 juin au Palais des expositions de Nice et le restera jusqu'au 13 juin, tout le long du sommet de l'Océan, un événement mondial qui fera date. Dans l’histoire des sommets onusiens, "La Baleine" tient aussi d’une première, tant par l’ampleur de l'exposition que par sa forme et son récit. C'est un lieu inédit, gratuit et ouvert à tous, qui propose une immersion dans les océans à travers un parcours inédit, 15 pavillons thématiques et plus de 300 événements autour des grands enjeux océaniques. (Photo DR).

Inspirée par la silhouette et le ventre du grand cétacé, "La Baleine" joue le dialogue et la convergence entre savoirs scientifiques, récits culturels, innovations technologiques et diplomatie publique. Elle réunit la science et notre imaginaire. Les organisateurs la définissent comme “un archipel de solutions où se déploient une quinzaine de pavillons portés par des acteurs internationaux autour de grands enjeux : éducation, cryosphère, biodiversité, décarbonation, aquaculture et commerce équitable, récifs coralliens, l’intelligence artificielle et le numérique au service d’une gestion durable de l’océan, et l’art comme ouverture à la Mer”. Bref, il s’agit de vous permettre de visualiser, d'intégrer toutes les richesses, visibles comme invisibles, de ce monde océanique avec l'ambition de vous le faire vivre, ressentir et aimer.

Conçue comme le coeur battant de l'UNOC3, "La Baleine" propose une expérience en trois temps : ressentir, comprendre, agir. L’émotion se tient dans un parcours d'ouverture poétique (photos, immersion dans les grands fonds, musique, trésors marins). La compréhension à travers quinze pavillons thématiques (climat, biodiversité, technologies et innovations océaniques…). Pour ce qui concerne l'action des tables rondes, conférences débats, projections, ateliers scolaires, escape games, défis intergénérationels… se tiendront dans l'Agora Neptune, l'Auditorium Nautilus et les Atolls immersifs de "La Baleine". Au total plus de 300 temps forts pendant 12 jours avec un message identique : il faut sauver les Océans pour nous sauver.