Sophia : 11 M€ pour le financement des canopées agrivoltaïques de TSE

Un nouveau financement pour TSE. Le leader français de l’agrivoltaïsme, fondé en 2012 à Sophia Antipolis, avait déjà bouclé une énorme levée de fonds de 130 M€ en avril 2023. Il vient d’annoncer avoir finalisé un financement de 11 millions d’euros avec BCPE Energeco permettant de refinancer ses quatre premières canopées agrivoltaïques tout en contribuant à la transition énergétique décarbonée. C’est son premier financement pour un portefeuille de centrales agrivoltaïques. (Photo DR : canopée agrovoltaïque).

L'une des technologies les plus innovantes de la filière agrivoltaïque

L'opération se caractérise par une combinaison de contrats de vente d’électricité verte. L'un est un contrat de complément de rémunération avec la CRE (Commission de Régulation de l’Energie). Les trois autres sont des contrats d’approvisionnements en électricité verte auprès d’acheteurs réputés offrant un flux diversifié de revenus : un PPA avec Biomérieux et de deux UPPA court terme.

TSE a pour ambition de développer 10 GW de projets solaires d’ici 10 ans en France (pour comparaison, le parc nucléaire français a actuellement une capacité installée de près de 61,4 GW) et de confirmer sa position d’acteur de référence indépendant sur le marché français. De son côté, BPCE Energéco, au travers de ce financement, se positionne sur l’une des technologies les plus innovantes de la filière agrivoltaïque avec une maturité démontrée et disposant de premiers résultats agronomiques. L’ensemble de ces projets d’énergie solaire, cumulant une puissance totale de 11 MWc, sont développés, construits et exploités par TSE et sont situés à Amance (Haute-Saône), Brouchy (Somme), Souleuvre-en-Bocage (Calvados) et Verdonnet (Côte d’Or).

Des voies nouvelles pour les agriculteurs

“Cette contribution joue un rôle essentiel dans le développement de nos innovations agrivoltaïques, qui répondent à l’urgence de souveraineté énergétique et alimentaire ainsi qu’aux défis climatiques”, a commenté Mathieu Debonnet, président de TSE. Alors que le monde agricole cherche à se réinventer dans une ligne plus écologiste, cette combinaison de production d’énergie solaire et d’agriculture vient ouvrir des voies nouvelles pour les agriculteurs. TSE, d’autre part, se place à l’avant-garde dans un nouveau cadre légal français pour les installations photovoltaïques sur les terres agricoles.

A noter que parallèlement une campagne de financement participatif est en cours sur l’installation agrivoltaïque de Souleuvre-en-Bocage via la plateforme Lendosphère. Cette levée de fonds en prêt rémunéré permet, à ceux qui le souhaitent, d’accompagner l’installation d’une canopée agricole. Pour les prêteurs, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille en contribuant à la transition agricole et énergétique du territoire.