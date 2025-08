Sophia : 130 M€, la très grosse levée de fonds de TSE dans le photovoltaïque

C’est une entreprise relativement discrète sur Sophia Antipolis mais qui connaît un véritable décollage et qui vient de se donner les moyens d’accélérer : TSE. Spécialisée dans la production d'électricité photovoltaïque, elle vient d'annoncer la clôture d’une levée de fonds de 130 millions d’euros auprès de trois acteurs majeurs de la transition énergétique : Eurazeo, qui mène ce tour, Bpifrance et un pool d’investisseurs du groupe Crédit Agricole, représenté notamment par IDIA Capital Investissement et Amundi. (Photo DR).

Un "énergéticien français du solaire"

La société s'était déjà signalée dans la technopole en sponsorisant le bateau de la navigatrice biotoise Alexia Barrier l'imoca TSE–4myplanet, lors du dernier Vendée Globe 2020-2021. Fondée en 2012 et co-dirigée par Mathieu Debonnet, président, et Pierre Yves Lambert, directeur général, TSE se présente comme un “énergéticien français dans le domaine du solaire”. Elle s’est spécialisée dans le développement de projets photovoltaïques, leur financement, l’exploitation de centrales photovoltaïques, l’expertise, la maintenance industrielle, la R&D et l’Ingénierie et a ouvert un volet prometteur sur l'agri-voltaïsme. Elle a entamé une forte croissance en 2019 et affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de 27 M€ avec 200 collaborateurs (dont une quarantaine sur son siège social de Valbonne), 600 M€ investis et 2 GW en cours de développement en France avec un objectif 5 GW d’ici 2025.

Renforcer les développements dans l'agrivoltaïsme et la R&D

La levée de fonds explique TSE “a pour objectifs principaux de soutenir la forte croissance de la société dans le développement de projets solaires photovoltaïques et agrivoltaïques tout en renforçant l’identité de l’entreprise. Par ailleurs, elle permettra à la société de continuer son développement dans les domaines de l’agrivoltaïsme et de la R&D, afin de faciliter notamment le déploiement de nouvelles innovations”. Les fonds viendront également soutenir sa stratégie de partenariats avec les grands acteurs du monde agricole (notamment avec l’Alliance BFC) pour intensifier son développement.

Un positionnement sur l'ensemble de la chaîne de valeur

Experte en photovoltaïque, TSE est positionnée sur l’intégralité de la chaîne de valeur : la conception, le financement, la construction, la supervision et la gestion opérationnelle afin de transformer l’énergie solaire en électricité. L’entreprise fait aussi partie des leaders de l’agrivoltaïsme français. À ce jour, la société dispose d’un portefeuille de projets de 1,6 GW, à différents stades d’avancement. TSE qui par ailleurs a mis en service la centrale de Marville, le deuxième plus grand parc photovoltaïque de France est également reconnue pour sa solution innovante de canopée agricole.

Son ambition : 10 GW de projets solaires d'ici 10 ans

TSE a pour ambition de développer 10 GW de projets solaires d’ici 10 ans en France et de confirmer sa position de leader solaire indépendant sur le marché français. Ces moyens nouveaux seront investis uniquement pour et sur le marché national, est-il précisé, grâce à ses huit agences réparties sur l’ensemble du territoire. Ce sont ces ambitions, l’apport dans la décarbonisation du mix énergétique français, l’adaptation de ses solutions sur tous types de terrains et les nouveaux développements dans l'agro-voltaïque qui ont séduit les investisseurs.