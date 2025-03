Sophia : 1ère pierre symbolique pour le Pôle Alpha (ex-Pôle Innovation)

Difficile certes de parler de première pierre pour le Pôle Innovation de Sophia Antipolis. Les étages du parking souterrain sont déjà terminés, quelques murs se dressent et le chantier avance à grands pas. Mais la cérémonie qui s’est tenue mardi sur le site et qui a réuni toute la communauté sophipolitaine (300 à 400 participants) aura permis de rappeler ce que sera cet équipement majeur, ce qu’il apportera à la technopole et de réaffirmer à l’occasion la stratégie et le positionnement d’une technopole qui carbure (43.000 emplois, dont 1.700 créés l’an dernier). (Photo WTM : le préfet des Alpes-Maritimes à la signature en présence des élus du territoire et de la région).

Appelez-le désormais Pôle Alpha

Une nouveauté quand même depuis les présentations précédentes du projet : le pôle change de nom et devient Pôle Alpha Sophia Antipolis. Pourquoi Alpha, mot grec qui symbolise le premier, le commencement ? Pour Jean Leonetti, président de la CASA, Sophia Antipolis, est une vitrine mondiale de l'innovation et, plus qu’un bâtiment, le Pôle incarnera cette ambition. Il reflètera le savoir-faire de la technopole et sa capacité à attirer les entreprises de demain. Le nouveau nom se présente ainsi en tant qu’ "Alpha dominant pour rayonner dans la région ainsi qu'en France et à l'international.”

Un catalyseur de l'entrepreneuriat technologique

En marge de la cérémonie de l’après-midi, le Pôle Alpha a ainsi été présenté dans la matinée à un panel de journalistes dont certains venus spécialement de Paris. Ses caractéristiques ont été rappelées par Jean Leonetti et Alexandre Follot, directeur général du Symisa (Syndicat Mixte Sophia Antipolis). Il s’agit d’un ensemble de 8.500 m2 avec une livraison fin 2025, conçu comme un catalyseur de l’entrepreneuriat technologique.

Pour les startups, un accès privilégié à un écosystème incomparable

On y trouvera notamment, à proximité du Campus SophiaTech et d’Inria, les incubateurs actuellement hébergés par le Business Pôle, Eurecom, l’école d’ingénieurs du numérique qui disposera de 1.000 m2 supplémentaires, un amphithéâtre de 120 places. La Maison de l’Intelligence Artificielle y sera déplacée et les clusters de structures de soutien aux entreprises y seront présents comme le Pôle SAFE pour le spatial ainsi que les pôles de compétitivité et les clusters thématiques liées à l’IA, aux biotechnologies et à la cybersécurité. Les startups hébergées dans la pépinière et l’hôtel d’entreprises bénéficieront de leur côté d’un accès privilégié à un écosystème incomparable.

Un exemple pour les nouvelles constructions

Le bâtiment, en lui-même, se présente comme un exemple de ce que Sophia Antipolis préconise et défend en matière de construction nouvelle : un chantier vertueux pour l’environnement, une conception bioclimatique, une production d’énergies assises sur le renouvelable. Ainsi sur le chantier Alpha, 43.000 m3 de déblais seront recyclés sur le site ; l’ensemble est économe en énergie grâce à une conception bioclimatique, à des panneaux solaires et une installation géothermique exceptionnelle (32 sondes plantées à 110 mètres de profondeur assureront 100% des besoins de chauffage et 83% pour la climatisation) ; les parkings sont enterrés pour limiter l’artificialisation du sol.

Un investissement de 38 M€

Autant de caractéristiques et d’ambitions azuréennes qui ont été rappelés par les élus lors de la cérémonie, le préfet des Alpes-Maritimes Hugues Moutouh, le président de la Région Sud, Renaud Muselier, le président du Département Jean-Charles Ginesy, le président de la CASA, Jean Leonetti, le président-délégué du Symisa Jean-Pierre Mascarelli. Le Pôle Alpha (un investissement de 38 M€) est porté par le SYMISA et soutenu par l’Etat, la Région SUD, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) et d’autres partenaires clés. Rendez-vous pour la livraison fin 2025.

Photo DR : le Pôle Alpha Sophia Antipolis, tel qu'il se présentera fin 2025.