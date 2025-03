Sophia : 4 projets pour la finale du Challenge Jeunes Pousses 2024

Le Challenge Jeunes Pousses de Télécom Valley a permis de faire éclore quelques beaux projets et a lancé plusieurs success stories (Indigen en 2002, wever en 2014, Knap en 2016, Check en 2021…). La finale de l’édition 2024 de ce concours d’entrepreneuriat étudiant pourrait aussi porter un ou plusieurs succès de demain. Elle aura lieu le 19 mars au Campus des Lucioles d’Université Côte d’Azur (1645 Rte des Lucioles, Biot) à partir de 17 heures. Les équipes des quatre projets finalistes (Strive, Neo-GK, Hirondelle et Passe-Mémo) présenteront leur projet pendant 15 minutes et répondront aux questions du jury. L’occasion de découvrir et d’échanger avec les startups de demain.