Sophia : Akt.io (cryptomonnaies) à la conquête du marché français

Une victoire pour Akt.io à Sophia Antipolis, pour “la bande de rebelles souhaitant casser les codes de la finance traditionnelle” comme elle aime à se présenter ! Akt.io, l'application de la société anglaise Automata, a obtenu le PSAN (Prestataire de Services sur Actifs Numériques) en France. Pour cette startup qui travaille sur les devises numériques, c’est un passage important. Ce dispositif peut être défini comme un agrément accordé par l'AMF à tout acteur répondant à certaines conditions. (Photo DR).

Un enregistrement qui lui permet de partir à la conquête du marché français

Aussi, depuis le 18 juillet avec l'enregistrement officiel d'Automata France en tant que PSAN auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) Akt.io a fait son entrée sur le marché français. Cet enregistrement fait suite à celui de l'Italie en tant que PSAN (décembre 2022). Il vient confirmer l'objectif d'Akt.io de devenir un acteur européen majeur dans l'écosystème depuis sa levée de fonds record de 27 M€ en 2021.

Pour Gaël Itier, CEO et co-fondateur du Groupe Automata “l’enregistrement PSAN est un événement majeur dans la stratégie du Groupe, car cet enregistrement permet de partir à la conquête du marché français. Et de finalement proposer ce produit développé en France sur le marché français. N’oublions pas que plus d’un quart des français pourrait envisager d’acquérir à l’avenir des crypto-actifs” ajoute-t-il.

Une "révolution" dans la gestion de l'argent au quotidien

Entre neobanque et plateforme d’échanges crypto, Akt.io veut rajeunir la gestion d’épargne, en offrant aux utilisateurs une véritable révolution dans la manière avec laquelle ils gèrent leur argent au quotidien. Grâce à ses technologies propriétaires basées sur l’intelligence artificielle et à l’expérience de ses fondateurs, la mission de cette plateforme “Wealth Tech” est celle de redonner vie aux investissements unifiant la finance traditionnelle à celle décentralisée dans une seule et même plateforme.

Akt.io propose à ses clients plusieurs services financiers au sein d’une application mobile unique : compte courant, carte bancaire crypto, plateforme de staking, accès à la DeFi (livret qui verse des rendements quotidiens), portefeuille Crypto Diversifié et automatisé, marketplace proposant plus de 100 cryptomonnaies …

Lancement commercial de l'application à la rentrée

Automata, cofondée en 2017 par Gaël Itier (un ancien étudiant de Polytech Nice Sophia) et Jean-Yves Guillou, compte aussi se montrer particulièrement actif dès la rentrée pour garantir le succès commercial de son application, avec une exposition médiatique croissante accompagnée d'un budget marketing dédié notamment au marketing digital. Sa stratégie va commencer par un "rebranding" permettant de faire pivoter le projet Akt.io d'une phase de construction vers une entreprise proposant un produit innovant et abouti.

Dans cette ligne, elle vient de livrer un nouveau site internet dont la version "bêta" est déjà disponible en français. Le début de la nouvelle étape commerciale.