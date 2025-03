Sophia : AMKbiotech, prix de la catégorie Tech aux L-Impact Awards

AMKbiotech, actuellement incubée à TechForward à Sophia Antipolis, a remporté le prix de la catégorie Tech aux L-Impact Awards 2024 décernés la semaine d’hier à Paris, à la mairie du 16ème arrondissement. Cet événement en est à sa seconde édition. Il célèbre les projets et entreprises qui transforment positivement la société mais vise également à soutenir les talents féminins d'aujourd'hui et de demain.

Quinze entrepreneuses avec des projets au potentiel énormes sont passées sur la scène des L-Impact Awards. Aïda Meghraoui fait partie des 7 lauréates. La fondatrice d’AMKbiotech et son équipe utilisent des analyses précises et rapides générées par l’IA pour optimiser la recherche médicale et améliorer la santé publique. Elles ont été primées pour “leurs avancées impressionnantes en biotechnologies, un domaine crucial pour notre avenir”.

Photo DR : Aïda Meghraoui, fondatrice d'AMKbiotech